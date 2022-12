Inspiratie opdoen bij 4 beautyprofessionals voor de feesten. “Wie dit doet, scoort gegarandeerd”

Ze zijn dag in dag uit met beauty bezig, toveren met kwasten, crèmes en haardrogers. Maar wat doen beautyprofessionals zelf voor de feestdagen? Wij ontfutselden hun beste tips en geheimen voor haar, nagels, huid en make-up. In vier makkelijke stappen maak je hun favoriete feestelijke look met gemak na en je shopt hun favoriete producten. “Deze stap mag je echt niet overslaan.”

Op donderdag 15 december om 19 uur vindt de volgende NINA Masterclass plaats. Het motto: we love to see you shine. Make-upartieste Nanja Massy en Insaf El Idrissi, beautytrainer bij ICI PARIS XL, tonen hoe je twee make-uplooks creëert, perfect voor de feestdagen. En ze beantwoorden al je beautyvragen. Krijg je de cateye niet onder de knie? Of vervaagt je lippenstift meteen bij het eerste ovenhapje? Nanja en Insaf to the rescue.

Sofie Schrauwen (39) is kapster en oprichtster van Bobhead

“Het perfecte feestkapsel staat of valt met de juiste haarverzorging. Die mag gerust een tikje anders zijn dan je gewoonlijke dagdagelijkse verzorging. Zelf zal ik altijd een dag van tevoren mijn haar wassen en heel goed verzorgen. Op dag twee valt mijn haar dan altijd wat voller en minder plat.”

“Belangrijke stap die je zeker niet mag overslaan: föhnen! Op die manier sluit je de haarschubben, waardoor je kapsel niet gaat pluizen wanneer je het opsteekt. Wie fijn haar heeft of veel zweet, wast en brusht het best pas de dag zelf, maar dan wel ruim twee uur voor je aan het opsteekwerk begint.”

“Het geheim van een updo die het overleeft tot in de late uurtjes? Gebruik een opbouwend product, zodat je haar niet te glad is. Zelf zweer ik bij ­Glamtex, een soort van droogshampoo met lak erin. Die combinatie zorgt ­ervoor dat schuivertjes en elastiekjes perfect blijven zitten.”

1. Structure, Glamtex Spray, € 22, bij de kapper

2. ­Invisibobble, haarelastiekjes ‘Original Power Crystal Clear’, € 5,90, bij ICI PARIS XL

3. Label K, hoofdband in witte zijde, € 45, bij labelk.com

4. Joico, Power Spray, € 17,45, bij de kapper

Zo maak je Sofies favoriete feestlook zelf:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dé partytrend voor je haar? Zoals altijd zijn ook dit jaar de krullen weer helemaal terug tijdens de feestdagen. Maar dan wel met een stevige knipoog naar de nineties, genre Brigitte Bardot. Geen beachwaves of pijpenkrullen, maar volumineuze golven die eruitzien alsof ze net gebrusht zijn. Nonchalant, maar wel met veel va-va-voom. P.S. Ook touperen mag weer! Ideaal als je van jezelf niet veel volume hebt.

Lauranne Sebrechts (27) werkt als nagelstyliste

“Mijn nagels verzorgen doe ik altijd op dezelfde manier: tweemaal dagelijks insmeren met nagelriemolie en vervolgens een zonnecrème. Je handen zijn een van de eerste plaatsen waar je huidveroudering ziet, omdat ze zo vaak aan zonlicht worden blootgesteld, terwijl we ze standaard vergeten in te smeren.”

“Nagels inkorten doe ik altijd door te vijlen. Je nagel ­bestaat uit verschillende laagjes. Als je knipt, dan kunnen die splijten en zullen je nagels sneller breken. Een vijl van 180 grit is ideaal: een grovere korrel beschadigt je nagels, een zachtere vijl zal niet veel doen.”

“Zelf ben ik dol op kleur, en in dat geval is een basecoat essentieel. Door eerst een beschermend laagje aan te brengen onder je feestelijke manicure, voorkom je dat de nagel zelf na verloop van tijd geel verkleurt. Met een topcoat eroverheen blijft alles extra lang zitten. Sluit af met nagelriemolie. Zo blijven je nagels gehydrateerd en zal het product minder snel chippen.”

1. Essie, Strong Start Base Coat, € 12,89, bij Di

2. Essie, glitterlak ‘Après-Chic’, € 11,95, bij Zalando

3. Dadi’Oil, nagelriemolie, € 21,99, bij bol.com

4. Essie, nagellak ‘Topless & Barefoot’, € 9,95, bij Zalando

5. OPI, RapiDry Top Coat, € 20, bij Douglas

Links boven. Weleda, Skin Food, € 11, bij de apotheek

De volledige kit voor de look kan je ook kopen via nagelsenkoppen.com.

Zo maak je de feestelijke manicure die Lauranne met eindejaar draagt

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe voorkom je rimpelige winterhanden? In de winter snel last van droge handen of pijnlijke kloofjes? Een handcrème met ingrediënten als glycerine, propandiol, karitéboter en/of plantaardige oliën houdt je huid soepel en gehydrateerd. Maak er een afsluitend ritueel van na je manicure, of breng aan voor het slapengaan. Zo kunnen de verzorgende ingrediënten de hele nacht inwerken.

Ciska Dings (36) heeft een eigen skincarelabel en ­een webshop

“Mijn skincareroutine is heilig. The bare minimum bestaat sowieso uit een reiniging – ’s morgens én ’s avonds – een SPF, oogcontourverzorging en af en toe retinol. Met het oog op de feestdagen voeg ik vaak wel wat extra’s toe aan die routine, meestal in de vorm van een vitamine C-serum. Dat antioxidant beschermt niet alleen je huid, maar zorgt voor die egale, frisse, glowy teint.”

“Ook ga ik wat vaker peelen. In plaats van mijn wekelijkse peeling peel ik twee à drie keer per week, ­altijd met zachte zuren, nooit met korrels of scrubs! Door dode huidcellen te verwijderen, gaat de huid automatisch meer stralen en de rest van je skincare doet beter zijn werk.”

“Verder probeer ik mijn huid zo goed mogelijk te voeden. Een gehydrateerde huid ziet er altijd mooier, voller en frisser uit. Dat hoeft niet veel tijd in beslag te nemen: met een nachtmasker sta je stralend op zonder veel moeite te doen!”

1. by mukk, Cleansing Milk, € 32, bij bymukk.com

2. Perricone MD, Vitamin C Ester Brightening Serum, € 77, bij thingsbydings.com

3. Evolve, Liquid Radiance Glycolic Toner, € 26, bij Douglas

4. Evolve, Miracle Mask, € 30,55, bij Blooms & Blossoms

5. Verso Skincare, Super Facial Oil, € 125, bij versoskincare.com

Rechts boven. Verso Skincare, Reviving Eye Mask, € 10, bij rheine.be en Revitaltrax, Hyaluronic Sheet Masks, € 25, bij ­thingsbydings.com

Zo geef je jezelf net als Ciska een stralende teint voor de feesten

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe zorg je dat al dat feestgedruis geen effect heeft op je huid? Feestdagen staan gelijk aan bubbels. Om het uitdrogende effect van alcohol te counteren en een grauwe, doffe huid te voorkomen, is hyaluronzuur ideaal. Dat stofje helpt onze huid om vocht beter vast te houden en strijkt droogtelijntjes glad. Of kleef een stel oogpatches voor je je oogmake-up doet: ze vangen eventuele fall-out op én verzorgen meteen de oogcontour voor een frisse blik.

Ines Borgonjon (38) maakt als visagiste de Belgische beau monde op

“Hoe ik mij opmaak, hangt af van dag tot dag. Heb ik een thuiswerkdag of blijf ik gewoon bij de kids? Dan draag ik zo goed als geen make-up. Staan er opdrachten op de agenda? Dan komt de toilettas boven (lacht), en met de feestdagen mag het nóg wat meer zijn.”

“Net die variatie vind ik leuk: het effect dat make-up geeft als je eens wat meer moeite doet. Een mooie binnenkomer, zeg maar. Ik geniet ervan om mijn look af te stemmen op de gelegenheid en outfit. Een brunch met de familie is doorgaans iets meer ingetogen dan een avondje uit op oudjaar. Al is mijn werkwijze wel altijd dezelfde: bekijk jezelf in de spiegel en bedenk waar je je goed door voelt.”

“Of als je dat moeilijk vindt: waarover krijg je de meeste complimentjes? Die troeven wil je uitspelen. Bij de een zijn dat de jukbeenderen, bij de ander een bijzondere oogkleur of -vorm, volle lippen, een schattige tache de beauté. Iedereen heeft zo wel iets dat hem doet stralen of anders maakt dan de rest. Bepaal je troeven, zet die in de verf en dan scoor je gegarandeerd!”

1. Clarins, Ever Bronze Compact Powder, € 40, bij ICI PARIS XL

2. M.A.C Cosmetics, Eye Love Surprises Eyeshadow Palette, € 32, bij M.A.C

3. Mádara, CC Cream SPF 15, € 20,93, bij ecco-verde.be

4. Charlotte Tilbury, Rock ‘N Kohl, € 25, bij de Bijenkorf

5. Sunkissed, Just Wing It Liquid Eyeliner, € 3,99, bij Di

Links boven. Roén, Disco Eye Shadow, € 29, bij rheine.be en Ilia, Liquid Powder Chromatic Eye Tint, € 30, bij de Bijenkorf

Zo creëer je in 5 stappen een simpele, maar krachtige ooglook volgens Ines

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe zorg je dat je make-up de hele dag of het hele feest blijf zitten? Smokey eyes en rode lippen zijn tijdloos, maar probeer ook eens een vleugje glitter in de binnenste ooghoek, wat eyeliner of iets wat je in het dagelijkse leven niet zo snel zou durven. Tip: ga voor longwear of waterproof. Eerst testen? Zet een streepje op je hand en wrijf een paar minuten later nog eens: heeft het zich gehecht op je huid? Dan weet je dat het goed zal blijven!

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Goed Gevoel. Meer lezen? Het decembernummer ligt nu in de winkel.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook