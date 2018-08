Inrichten voor beginners: 6 tips om je op weg te helpen Margo Verhasselt

13 augustus 2018

14u30

Bron: TIME 0 Nina Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik snap nooit hoe de mensen van de wondere wereld van het internet erin slagen om hun huis er als een ware catalogus te doen uitzien. Inrichten is niet altijd even simpel. Ideeën genoeg, maar de uitvoering laat het soms wat afweten. We geven 6 tips die ervoor zorgen dat ook jouw woonst er als een waar plaatje uitziet.

1. Bepaal je stijl

Welke sfeer wil je wanneer je de kamer inloopt? Er is een simpele truc om je stijl te bepalen: neem een kijkje in je kleerkast. Hou je van strakke lijnen en spannende modellen of toch meer van losse stuks? Heb je de neiging om steeds dezelfde patronen en kleuren uit te kiezen? Dan heb je al een goed zicht op wat je ook in jouw interieur moet doortrekken.

Een andere manier om je stijl te bepalen is enkele eigenschappen op te sommen waarvan je hoopt dat je kamer die zal bezitten: à la formeel, elegant, strak? Of toch liever speels, grappig en gezellig? Die basiskenmerken en jouw stijl zijn een handig vertrekpunt om de rest van je interieur in te richten.

Ga ook op zoek naar inspiratie op andere plaatsen. Bekijk of er een hotel of restaurant is waar je maar al te graag teruggaat. Ook reizen kunnen helpen bij het inrichten van je huis. Die trip naar Japan kan zomaar rust naar je living brengen of die hippe club in Barcelona kan inspiratie geven voor leuke zetels in je inkomhal.

2. Zoek uit wat je niet mooi vindt

Een lijstje maken van wat je nu precies mooi vindt, kan moeilijk zijn. Veel simpeler: een lijst met stijlen en stuks die je niet graag ziet. Dat maakt het gemakkelijker om dieper in te gaan op de dingen die je wel graag zou zien terugkeren in je woonst. Bekijk zeker ook kleuren die je wel of niet goed vindt passen bij jouw stijl. Een design of kleur kan je zomaar terug meenemen naar een tijd waaraan je liever niet herinnerd wordt.

3. Bouw om je ruimte

Zorgen dat je kamer niet plots piepklein wordt door je meubilair is cruciaal. Mensen hebben vaak de neiging meubels te kopen die te groot of te klein zijn voor een bepaalde ruimte. Een goede tip: bekijk eerst je ruimte en dan pas welke meubels je gaat aanschaffen. Zoek een balans voor elke afzonderlijke ruimte. Heb je geen aparte kamers en werk je met grote oppervlakten? Creëer dan zones per activiteit die je in de ruimte kan uitvoeren. Een zitplaats voor de televisie, een plaats om te werken en een hoekje waar de kinderen kunnen spelen bijvoorbeeld.

4. Test je verf

Welke kleur je muren krijgen is een erg belangrijke beslissing wanneer je gaat inrichten. De juiste kleur zorgt voor een mooie overgang en harmonie tussen verschillende ruimtes. Bekijk het huis als een geheel in plaats van een kleur per verschillende kamer uit te kiezen. Ga ook na welke kleuren bij je gevoelens passen. Donkerblauw kan je bijvoorbeeld rust bezorgen, terwijl je helemaal opgejaagd raakt van oranje.

Een goede manier om te bekijken of de kleur helemaal je ding is, is ze uittesten op je muren. Die donkerbruine kleur die je beste vriendin in haar slaapkamer heeft kan er helemaal anders uitzien in jouw living. Bekijk hoe de verf reageert op het licht. Is het in de ochtend en avond even mooi?

5. Ga voor duur en goedkoop

Duur is niet altijd gelijk aan beter of mooier. Een onbekende designer kan veel meer jouw ding zijn dan een stuk uit een dure bekende winkel. Daarnaast kunnen goedkope en leuke spulletjes van op reis de mooiste accessoires voor een bepaalde kamer zijn.

6. Begin van beneden

Beginnen bij het begin, het is een advies dat al decennia lang meegaat. Wanneer het op inrichten aankomt, hebben we snel de neiging om alles tegelijkertijd te doen. Al kan je best beginnen van beneden af. Begin bij de vloer: ga je voor tegels of hout? Leg je er een tapijt op? Bekijk goed wat voor type vloer je uitkiest. Ga je voor een drukke tegelprint? Dan moet je rekening houden dat er misschien geen drukke print meer op de muren kan.