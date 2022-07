Inpakken en wegwezen: met deze 7 hacks is je reiskoffer zo (efficiënt mogelijk) gevuld

1. Gebruik elk gaatje

Begin met holle voorwerpen vol te proppen met andere spullen. Daarbij denken we meteen aan schoenen die je kan opvullen met bikini’s, ondergoed of zelfs een opvouwbare koptelefoon. Zorg wel dat je schoenen altijd in een plastiek zakje zitten, want de geur kan in jouw kleding kruipen. En je sokken? Die vul je het best op met breekbare spullen, zoals parfum.

En dan heb je ook nog jouw zonnebrillendoos, daar passen vast en zeker nog enkele losse kabels in. Nog een leuke voor wie blouses meeneemt: stop een ceintuur in de kraag. Win-win, want op die manier blijft je kraag ook mooi als je uitpakt. Nog losse spullen over? Haal dan kleine tasjes in huis die meer orde scheppen in je valies.

2. Benut die beha

Stop de cups van je beha’s in elkaar. Zo spaar je natuurlijk opnieuw plaats die je kan gebruiken voor andere stuks. Maar het zorgt er ook voor dat je bh’s mooi in vorm blijven. Daarom gebruik je deze hack maar beter altijd wanneer je bh’s opbergt. Dames met een iets grotere cup hebben geluk bij deze truc, want opnieuw kun je de uiterste cups opvullen met bijvoorbeeld bikini’s.

3. Stop zware spullen bij de wieltjes

Of je nu reist met de trein, de auto of het vliegtuig. Jouw dierbare spullen zullen het zwaar te verduren krijgen in zo'n koffer. Stop daarom de zwaardere dingen, zoals je toiletzak, zo dicht mogelijk bij de wieltjes. Op die manier wordt het gewicht gelijk verdeeld én is het makkelijker om te rollen met de koffer.

Ook dikke boeken, stop je dus het allerbest meer onderaan. Natuurlijk nemen die heel wat plaats in en wegen ze veel. Je overweegt dus best een e-reader of iPad. Toch verknocht aan papier? Shop dan geen hardcover boeken, maar kijk eens of jouw favoriete boek ook in de paperback versie bestaat.

4. Weg met lekkende (en te grote) flessen

We hebben veel producten nodig voor een goede hair- en skincare die we ook op vakantie willen verder zetten. Wie beperkte kofferruimte heeft, zal het toch met de miniflesjes moeten doen. Bestaat jouw favoriete product niet in reisformaat? Spaar dan doorheen het jaar enkele kleine busjes en potjes en vul ze met de inhoud van een grote bus.

Het ergste wat in je koffer kan gebeuren? Bussen die uitlopen en alles aan elkaar doen plakken. De oplossing is simpel: plaats vershoudfolie over de opening van de fles en draai de dop daarover. Zo lekt geen enkel flesje nog.

5. Maak komaf met knopen in juwelen

Juwelen in een klein zakje stoppen, helpt nog steeds niet om ze uit de knoop te houden. Er is een andere poepsimpele oplossing. Haal de helft van jouw ketting of armbandje door een rietje en maak de sluiting dan vast. En steek dan al die rietjes alsnog in een zakje om jouw juwelen te beschermen. En klaar!

6. Probeer de TikTok-hype

Op het videoplatform TikTok hangt de zomer ook in de lucht. Er duiken veel video’s op van mensen die een vliegreis maken en daarvoor een kussen meenemen om te kunnen rusten tijdens de vlucht. Alleen: dat kussen stoppen ze vol met extra zachte kleedjes of tops. Meer ruimte dus, al is dit trucje wel op eigen risico. Want er is natuurlijk een reden waarom vliegtuigmaatschappijen een maximum gewicht per passagier toekennen.

7. Rol àlles op

Deze regel kende je wellicht al, maar klopt hij ook echt? Ja, want rollen neemt minder plek in je koffer in dan wanneer je alle kledingstukken vouwt. Het is dan ook de belangrijkste regel die je moét proberen. En je zou het misschien niet verwachten, maar het gaat ook kreuken tegen. De beste roltechniek, zelfs voor handdoeken en ondergoed? Dat moet de ranger roll zijn, waarbij je van je kledij een soort zakje maakt. De mosterd voor deze truc ligt bij soldaten in het leger, die ook alle baat hebben bij efficiënt pakken.

Ben je goed gepakt en gezakt? Dan wensen we je een aangename reis toe. Bekijk de video’s die uitleggen hoe je het beste kledij rolt.

