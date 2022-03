Ingrediënt in populaire haarproducten en parfums zou onvruchtbaarheid veroorzaken. Is er echt reden tot paniek?

Geliefd verzorgingsmerk Olaplex ligt onder vuur. Al jaren staat het bekend om zijn producten voor gekleurd haar, maar nu circuleren er video’s online waarin mensen waarschuwen voor het ingrediënt ‘lilial’, dat onvruchtbaarheid zou kunnen veroorzaken en deze maand zelfs verboden werd. Gebruikers van Olaplex eisen duidelijkheid. Gooien we de shampoos en conditioners maar beter in de vuilnisbak? Toxicoloog Vera Rogiers (VUB) reageert.

Cosmetische producten doen vaak beroep op het ingrediënt butylfenyl methylpropional. In de volksmond ook wel ‘lilial’ genoemd. De stof zorgt voor een lekkere geur en wordt in cosmetica gebruikt als parfum, al zou er toch een serieus luchtje aan zitten. Lilial zou immers onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken. Met die conclusie kwam een veiligheidsevaluatie van de Europese Commissie.

Lilial kan ook voor allergische reacties zorgen

Het is niet de eerste keer dat de stof grondig werd bestudeerd, vertelt professor toxicologie Eva Rogiers (VUB). “Er stonden al jaren limieten op de toegelaten hoeveelheid. De concentratie die een producent normaal gebruikt voor de gewenste geur, is ook laag”, zegt ze. Maar al bij een hoeveelheid van meer dan 0.001 procent moet lilial op de ingrediëntenlijst vermeld worden. “Zo kunnen mensen met allergieën hun voorzorgen nemen, want lilial kan bij huidcontact zorgen voor allergische reacties.”

Olaplex is een van de merken die lilial gebruiken, onder meer in hun bestseller No. 3 Hair Perfector. Maar ook in het afwasmiddel of waspoeder dat je gebruikt, kan het bestanddeel zitten. Dat verandert binnenkort wel: de stof is sinds 1 maart 2022 verboden door de Europese Commissie. In nieuwe producten van Olaplex of om het even welk ander merk die binnenkort op de markt komen, zullen we lilial dus niet meer bespeuren.

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door OLAPLEX (@olaplex) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Risico op onvruchtbaarheid?

Wie thuis nog producten van Olaplex heeft liggen, vraagt zich nu natuurlijk af of die nog gebruikt mogen worden. Is het nog veilig, of veroorzaken ze echt onvruchtbaarheid? “In de veiligheidsevaluatie vermelden we inderdaad dat lilial een effect heeft op de vruchtbaarheid”, verduidelijkt Rogiers. “Maar dat effect was vastgesteld bij ratten.”

Volgens haar rust de heisa rond onvruchtbaarheid dus op een misverstand. Ze nam zelf deel aan de evaluatie van de Commissie en weet hoe die in zijn werk ging. Zo werden er ook testen gedaan op andere dieren, maar de rat bleek het gevoeligst voor lilial. “We besloten dan uit voorzorg om dat resultaat toch te vertalen naar de mens en om het ingrediënt te schrappen. Dat is helemaal iets anders dan stellen dat het voor mensen ook écht tot onvruchtbaarheid leidt.”

Quote Problemen zouden kunnen optreden wanneer je veel producten in één keer gebruikt. Toxicologe Eva Rogiers

De Commissie was ook wettelijk verplicht om industrieën zoals die van de schoonmaakproducten eveneens te bekijken, maar daar ontbreken de gegevens. “Over afwasproducten, bijvoorbeeld, kregen we geen gegevens door. Omdat we de veiligheid dan niet kunnen garanderen, concluderen we in onze evaluatie dat lilial niet veilig genoeg is.”

Toch maar blijven gebruiken of weg ermee?

Volgens Olaplex kunnen consumenten wel op beide oren slapen, want ze gebruikten een heel lage dosis lilial. Die redenering klopt, zegt Rogiers. De kleine hoeveelheden die in parfum zitten, zorgen niet voor een effect. “Problemen zouden wellicht alleen optreden wanneer je heel veel producten met lilial in één keer consumeert, net tijdens een zwangerschap.” Het is in elk geval niet nodig om flessen Olaplex nu in de vuilnisbak te kieperen.

Een ingrediënt dat gebannen wordt, maar dan toch geen kwaad kan voor de mens. Hoe valt dat te rijmen? Rogiers vindt dat veiligheid altijd voorop staat, maar dat resultaten wel correct geïnterpreteerd moeten worden. In dit geval: enkel uit extreme veiligheidsoverwegingen werd beslist om het ingrediënt te schrappen. Mensen moeten zich dus geen zorgen maken. “Paniek is niet op zijn plaats”, sluit Rogiers af.

Lees ook: