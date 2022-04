Influencers vervangen shampoo door een rauw ei: werkt dat? “Twee dagen later stonk mijn haar nog steeds”

Voedende oliën, hydraterende haarmaskers, vochtinbrengende shampoos: het aanbod aan producten om je haar mee te verzorgen is eindeloos. Maar less is more . In het tv-programma ‘Waar doen ze het van?’ vervangt de Nederlandse Nadia Fieggen shampoo door rauwe eieren. Werkt dat echt? Kapsters Diane Serré en Chloë Wierinckx nemen het fenomeen onder de loep. “Eieren bevatten veel vitamine A en vitamine B12.”

Ons haar moet veel verdragen: haardrogers, stijl- en krultangen en strakke paardenstaarten. Daarom is een goede haarverzorging absoluut noodzakelijk. Sommige mensen zweren dat een rauw ei wonderen doet voor hun haar. De Nederlandse Nadia zette de trend in. Zij en haar gezin leven off the grid, wat betekent dat ze geen stroomnet, gasleiding of riolering gebruiken. Nadia wast de haren van haar kinderen niet met shampoo, maar met eieren. “Het is heel voedzaam voor je haar”, zegt ze hierover. De reacties op haar gewoontes zijn verschillend.

De trend verspreidde zich over TikTok. Voornamelijk huisgemaakte haarmaskers met eieren bleken populair. De Nederlandse TikTokker Quinty Mirjam de Vries deelt met haar 2,1 miljoen volgers haar favoriete haarroutines en -trucjes. In onderstaande video toont ze hoe ze een DIY-haarmasker maakt met rauwe eieren.

Paulien Bulens (22) ontdekte de hack op Pinterest en testte hem op vraag van onze redactie uit. “De stank van dat ei valt niet te beschrijven”, vertelt ze. “Gelukkig kreeg ik het er makkelijk uitgespoeld, maar twee dagen later rook mijn haar nog steeds naar ei. Los van de nare geur hielp het wel. Je ziet niet meteen resultaat, maar enkele dagen later leek mijn haar wel glanzender.”

Rauw of geklutst

In eieren zitten wel degelijk ingrediënten die goed zijn voor je haar. “Ze bevatten veel vitamine A en vitamine B12”, zegt kapster Chloë. “Die eerste beschermt je haar tegen afbreken en die tweede ondersteunt de haargroei. Maar vitamine B12 en proteïne zijn vooral bevorderlijk voor de haargroei wanneer je ze eet, niet wanneer je ze smeert. Als je graag langere lokken wilt, kan je die eieren beter opeten.”

“Daarnaast kan je het eigeel van het eiwit onderscheiden”, pikt kapster Diane in. “Als je eerder vettig haar hebt, gebruik je best het eiwit. Het legt een soort laagje over je haren, wat goed is voor de hoofdhuid. Daarnaast vermindert het de talgproductie. Bij droog haar gebruik je beter het eigeel. Dat bevordert de vochtbalans.”

“Waar we wel voor willen waarschuwen, is dat het geen wonderen verricht. Je moet niet verwachten dat je gespleten puntjes zullen verdwijnen of dat de haarwortels ineens steviger worden. Dat laatste kan zelfs niet. Een ei zal nooit zo diep in je hoofdhuid binnendringen. Gespleten haarpuntjes voorkomen is ook lastig. Wanneer je haar tegen je kleding wrijft, ben je je puntjes al aan het beschadigen. Je kan ze beter laten bijknippen dan een rauw ei op je hoofd te kletsen. En als je gezonder haar wil, raden we toch nog steeds professionele kappersproducten aan.”

