Influencers hebben géén perfect lijf. Dit zijn hun trucjes voor een strakke kont of buik op foto's

“Chemogoes­ting­ske?” Frances Lefebure en Karen François maken grappige wenskaar­ten voor borstkan­ker

Het tweede seizoen van ‘F*** You Very, Very Much’ startte net op Streamz en het personage van actrice Frances Lefebure ontdekte al dat ze borstkanker heeft. Elk jaar krijgen 10.500 vrouwen en mannen die diagnose in ons land. Samen met Think Pink en ontwerpster Karen François brengt Lefebure nu humoristische beterschapskaarten uit. “Stel niet de vraag: ‘Hoe is het?’”