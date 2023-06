Influencer Amy Sonck (23) over haar extreme vakantieplannen. “Ik ga dan jetskiën of met de quad rijden”

Amy Sonck (23), dochter van papa Wesley, scoort als influencer én in het tv-programma ‘Extramy’. Maar op dit eigenste moment zit ze met haar neus in de studieboeken. “Hopelijk lukt het zonder herexamens”, zegt ze in onze reeks waarin BV’s vertellen over hun zomerplannen. Hoewel ze enorm snel reisziek is, heeft ze toch mooie vakantieherinneringen die ze koestert. “Tien jaar geleden was die plek nog niet zo populair als nu.”