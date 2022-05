Industrieel dineren in de Philipsfabriek en borrelen op een boot in Tilburg: dit zijn de leukste hotspots voor foodies in Noord-Brabant

De Nederlandse provincie Noord-Brabant in twee woorden? Gastronomie en gastvrijheid. Van fine dining in de Tilburgse Piushaven tot biertjes en bitterballen in een van de stadsbrouwerijen: deze vijf steden tillen bourgondisch genieten naar een hoger niveau, elk op hun manier. Bovendien sta je er op amper een half uur rijden vanuit Antwerpen. NINA tipt de leukste hotspots.

Eindhoven: Strijp-S

Op de plek waar in de jaren 90 nog producten van elektrogigant Philips van de fabrieksband rolden, tafel je tegenwoordig tussen het industrieel erfgoed. In district Strijp-S laat Eindhoven zich van haar meest innovatieve kant zien en daarin blijft de horeca zeker niet achter. Daal bij de Pastry Club af in de voormalige machinekamer om je te laten verrassen door ‘sweet design’ of klim juist omhoog naar het ongepolijste Radio Royaal. Iets verderop proef je bij het zuurstokroze Intelligentia de meest bijzondere ijssmaken. Struinen door Strijp-S levert altijd een smakelijke verrassing op.

Tilburg: Piushaven & Spoorzone

In de Piushaven geeft het vooruitstrevende Tilburg een eigen invulling aan bourgondisch genieten. Op deze culinaire boulevard kun je heerlijk lunchen, dineren of borrelen in een sfeervol restaurant, op het terras en zelfs op een boot. Van stoere biertjes bij Stadsbrouwerij 013 tot fine dining bij RAK en van luxe borrelplanken bij GOOD MOOD tot culinaire verrassingen bij Harboury. En ook in de hippe Spoorzone geniet je geheel in stijl. In Restaurant de Houtloods bijvoorbeeld, waar je zo dicht bij de keuken zit dat je over de schouder van de kok kunt meekijken. Of in Eetbar De Wagon, een eetcafé voor foodies in een treinstel uit 1930. Streetfoodfans halen hun hart op bij Down Town Gourmet Station of op de rooftop van Doloris.

Veghel: CHV Noordkade

Een honderd jaar oude veevoederfabriek aan de Noordkade in Veghel is tegenwoordig een populaire eet- en cultuurhotspot. Waar boeren zich ooit in het zweet werkten, werken ondernemers nu samen aan bijzondere smaakbelevingen. Dat ervaar je bijvoorbeeld bij De Proeffabriek, in de stadsbrouwerij of op 32 meter hoogte bij Sillyfox, in de MICHELIN Gids aanbevolen. Bovendien is er bij de Noordkade overal wel wat te bewonderen. Hergebruikte fabrieksmachines, lampen gemaakt van graantrechters en ruimtes met namen als de Afzakkerij en de Koekbouw vertellen het verhaal van deze unieke plek.

‘s-Hertogenbosch: Tramkade

Stoere horeca is wat je treft bij de Tramkade in ’s-Hertogenbosch. Op dit voormalige industrieterrein word je tussen de silo’s verwelkomd door horeca-uitbaters die het graag net even anders doen. En dat levert bijzondere concepten op. Combineer comfortfood en bier met retrospelletjes bij Barkade, bezoek de Bossche Brouwers en ontdek de uitdagende formules van De Lekkere Man en Restaurant Van Aken. Op de Tramkade kun je altijd rekenen op een menukaart met een goed verhaal.

Breda: Haveneiland

Met je voeten in het zand genieten van een biertje? Pannenkoeken eten bij een radiostation? Het kan allemaal op het Haveneiland in Breda. Bij het relaxte stadsstrand Belcrum Beach, ontbijt- en lunchzaak Prooef en het muzikale pannenkoekenhuis Radio Pannenkoek ontdek je de gezichten achter deze toffe locaties. Hier krijgen ondernemers de kans om hun dromen te realiseren. En dat voel én proef je.

Smaakt naar meer? Laat je inspireren door de bijzondere culinaire verhalen op een van de 15 fiets- en wandelroutes in Noord-Brabant langs smakelijke locaties. Van hippe eetconcepten in Noordoost-Brabant tot duurzame voeding in het hart van de provincie: Noord-Brabant. Dichterbij jou.