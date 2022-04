Indrukwekkende ‘Instagramtaarten’ nemen onze feestjes over. “De smaak is ondergeschikt aan de looks”

Wie iets te vieren heeft, loopt anno 2022 niet meer naar de bakker om een simpel slagroomtaartje. Het nieuwe normaal is een gigantische, gepersonaliseerde taart op tafel: erg Instagrammable en lekker decadent. Zelfstandige hobbybakkers als Alexandra en Amélie zien hun business boomen. Wat kost zo’n taart en welke designs scoren het best? “Voor het communiefeest scoort de bloementaart.”

Tot weken ver is Alexandra Vandergeeten (32) volboekt. In 2020 won ze ‘Bake-Off Vlaanderen’ en sinds 2021 bakt ze buiten haar uren als leerkracht L.O. voor al wie een creatie van haar op tafel wil. Véél Vlamingen, zo blijkt. “Het gaat enorm hard. Op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik fulltime thuis aan het bakken. Ik zie het aantal hobbybakkers met een eigen zaak ook alleen maar toenemen. En ik zie ze alleen maar beter worden. Dat wordt nog grote concurrentie voor de gewone bakker, denk ik.”

Volledig scherm Bakster Alexandra en een van haar creaties. © The Baking Stories of Alex

Op haar Instagram, gevolgd door zo'n 2.800 mensen, prijken enkele van Alexandra’s creaties. Dromerige pasteltaarten voor babyshowers, grote verjaardagstaarten met regenbogen erop of driedimensionele flamingo’s. Als het huzarenstukjes lijken: dat zijn het ook. “Eerst een schets maken, dan boodschappen doen, dan bakken en decoreren: ik ben makkelijk een hele dag bezig aan zo’n taart.”

Volledig scherm Amélie van Catberry Pastries. © Bynouchka

Bij Amélie Badie (29) van Catberry Pastries gaat dat proces al vlotter. Zij leerde zichzelf in 2016 taarten bakken door YouTube-filmpjes te bekijken en kan zich sinds dit jaar een pand en twee werknemers veroorloven. “Corona heeft onze business zot geboost. Bakken werd hip, iedereen greep elke gelegenheid om te feesten, en kindjes die hun verjaardag niet konden vieren met vriendjes, verdienden thuis iets extra speciaal.” Die trend bleef hangen: nog altijd werkt Amélie non-stop, zonder vrije weekends. “Ik moet zelfs veel bestellingen weigeren.”

“Ook mooi voor de mama's”

‘Gewone’ bakkers en dessertproducenten zien ook hoe taarten alsmaar groter, decadenter en creatiever moeten. Bij Tarte à Moi, het merk dat bij Delhaize ligt, werd de ‘Instagramfactor’ eveneens belangrijker. “Met veel aandacht voor de afwerking, zoals bloemsuiker of amandelschilfers en een gekartelde rand of afgebrande meringue maken wij een taart meer Instagram worthy”, vertelt marketingverantwoordelijke Tine Vandaele. Grotere of gepersonaliseerde creaties kunnen we niet maken, willen we dat onze taarten nog in de standaard retaildozen passen. Maar die vraag krijgen we wel. Onze creaties dienen nu vaak als de extra taartjes die als aanvulling op de grote ‘Instagramtaart’ op tafel worden gezet.”

Volledig scherm Creaties van Alexandra. © The Baking Stories of Alex

Onderschat vooral niet hoe belangrijk Instagram in dat hele verhaal is. “Vaak draait het om die ene foto met het blije kind naast de taart”, zegt Alexandra. “Een klant vroeg deze week dan weer treffend om een kindertaart die ‘ook voor de mama’s een streling voor het oog zou zijn’. Hoe de taart smaakt, is bijna ondergeschikt aan de looks. Hoe groter en spectaculairder, hoe beter.” Amélie ontvangt soms een heel moodboard bij de bestelling. “Met foto’s van de ballonnen, het kroontje. De taart moet perfect in het hele thema passen. Dat komt deels overgewaaid uit Amerika. Dat kindjes willen wat ze bij andere kindjes zien, speelt natuurlijk ook mee.”

Volledig scherm Creaties van Amélie. © Catberry Pastries

Een aantal ontwerpen doen het wel beter dan andere, merkt Amélie. “De unicorntaart gaat al een tijdje mee, en toch moet ik er nog elke week één of twee maken. Zeemeermintaarten zijn ook populair, en jungletaarten met veel diertjes erop. Steeds meer ouders vragen me ook om een verjaardagstaart te maken die geïnspireerd is op het geboortekaartje van het kind.” Voor het communiefeest lijkt het oldskool lammetje passé, zeggen beide baksters. “Ik maak voor communies vooral pasteltaarten, afgewerkt met echte bloemen of droogbloemen”, zegt Alexandra. Bij Amélie zijn bloemen ook in trek. “Maar de grote trend is dat de kinderen mogen kiezen wat ze het leukst vinden.”

Wat kost dat?

Leuk voor de kinderen. Iets minder leuk voor de portemonnee van de ouders. Voor zo’n decadente taart van drie verdiepingen betaal je bij Alexandra minimum 54 euro (9 euro per persoon). Amélie rekent minimum 6,5 euro per persoon, of zo'n 65 tot 70 euro voor een taart voor tien personen. Dat zijn wél extreem redelijke prijzen, zeggen beide baksters. “Ik raak uit de kosten, maar laat ons zeggen dat ik met zulke inkomsten van bakken nog niet mijn hoofdberoep kan maken”, lacht Alexandra. “Taarten bakken lijkt nog een ‘hobby’ voor veel mensen en dus verwachten ze zachte prijsjes. Dat is best lastig in de cakebusiness.” Amélie houdt dan weer na de lonen van haar personeel bijna niks over voor zichzelf. “En nog kloeg een klant onlangs dat ze het ‘veel geld’ vond. Tja, gelukkig doe ik het zo ongelooflijk graag.”

Quote Op de doop van mijn zoontje durfden veel mensen die mooie, grote taart niet aan te raken. Zonde is dat dan Tine Vandaele, Marketingverantwoordelijke Tarte à Moi

Wie de prijs wat wil drukken, kan eventueel een taart bestellen voor een iets kleiner aantal personen. Dat is meteen ook een tikkeltje duurzamer. Want wat je ook hebt met zo’n ‘Instagramtaart’, is veel te veel. “Vaak eet je the day after noodgedwongen nog een stuk van die taart als ontbijt”, zegt Tine van Tarte à Moi. “Op de doop van mijn zoontje durfden veel mensen die mooie, grote taart ook niet aan te raken. Zonde is dat dan.”

Alexandra’s creaties bestel je op thebakingstoriesofalex.com.

De creaties van Amélie a.k.a. Catberry Pastries bestel je op catberry.be.

De creaties van Tarte à Moi bestel je op tarteamoi.be.

