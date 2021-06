Indi ontdekt een nieuwe vorm van intimiteit: “Hij kwam bewust niet klaar. Alle druk viel van mijn schouders”

Leon blikt terug op 1980, waar hij op VAB-kamp wordt ontmaagd door Tinne: “‘Ik wil dat je het beest in jezelf loslaat’, fluisterde ze”

19 juni “Het was iets na acht toen Tinne naar me toekwam. ‘Het is tijd’, zei ze ‘Neem je me mee?’ Ik wilde het spel wel meespelen, dus pakte haar hand en begeleidde haar naar de deur die ik, zoals een gentleman betaamt, voor haar opende.” Leon (58) is achttien wanneer hij voor het eerst alleen op vakantie mag. Een VAB-jongerenkamp naar Oostenrijk. Daar merkt de 24-jarige Tinne (nu 64) hem al snel op. Ze maakt hem op een wel heel pikante manier het hof, tot hun romance tot een hoogtepunt komt op een koele avond. “Ik knoopte haar schouderbandjes los waardoor haar jurkje uit zichzelf op de grond viel. Het radeerwieltje dat ze me had gegeven ondertussen al in m’n achterzak.”