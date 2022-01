In met het oude, weg met het nieuwe? Pra-daddies pronken op de catwalk tijdens de fashionweek in Milaan

Prada zet duidelijk haar beste beentje voor om niet aan leeftijdsdiscriminatie, of ageism, te doen. En dat was hét hoogtepunt van de iets minder glamoureuze Milan Fashion Week dit jaar. Door een record aantal besmettingen in Italië werden heel wat gevestigde shows, waaronder vaste waarde Armani, geannuleerd of online georganiseerd. Modehuis Prada besloot het over een andere boeg te gooien: ze lieten de show gewoon live doorgaan.

Het waren niet alleen niet de kleren, maar vooral de modellen die er zondag uitsprongen tijdens de voorstelling van hun herfst- en wintercollectie. Kyle Maclachlan (62), die we onder meer kennen van ‘Desperate Housewives’, opende de show in een zwarte mantel, met daar een blauwe polo en matching blauwe broek onder. Jeff Goldblum (69) mocht afsluiten. De bekende kop uit ‘Jurassic Park’ was te zien in een volledig zwarte outfit met daarover een zwarte jas, versierd met mohair op de mouwen. De sterren werden tijdens de show bijgestaan door acht andere acteurs, waaronder Asa Butterfield uit ‘Sex Education’ en Ashton Sanders uit ‘Moonlight’.

Pra-daddies

Vrouwen op leeftijd zien we stilaan meer verschijnen in advertenties, catalogi en op catwalks. Maar de oudere mannen op de runway van Prada, intussen omgedoopt tot pra-daddies, zijn een unicum in de modewereld. Het was dan ook een bewuste keuze van Raf Simons en Miuccia Prada, de creative directors van Prada, om een combinatie van jonge en oude acteurs te laten meelopen op de catwalk. “Acteurs zijn vertolkers van de werkelijkheid, het is hun job om de waarheid te doen weerklinken in hun rol”, stellen ze over de keuze. “Echte mannen en erkende figuren brengen een nieuw facet naar voren van de werkelijkheid”, voegen ze er aan toe.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat Prada mannen van diverse leeftijd laat meelopen in hun show, wordt dan ook geapprecieerd bij het publiek. De reacties zijn lovend: “Het bewijs dat oudere mannen stijlvol en aantrekkelijk kunnen zijn”, reageert een fan onder de aankondigingsvideo van Prada. “Extraordinair, Jeff!”, zegt iemand anders.

Het is dan ook belangrijk om steeds meer leeftijdsdiverse rolmodellen naar voren te schuiven. Het is niet alleen een logische reactie op de toenemende vergrijzing, maar ook een belangrijke stap om ons een correcter beeld aan te leren over verouderen. Of zoals trendwatcher Stefaan Vandist eerder al vertelde tegen nina.be: “Zestig is het nieuwe sexy. En dat hebben we te danken aan de babyboomers. We worden ouder en blijven langer gezond, vitaal en actief. Met dat in het achterhoofd is het logisch dat onze rolmodellen ook ouder worden”, verklaart trendwatcher Vandist.

Lees ook: