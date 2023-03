In je bergkleding, Teva’s of Timberlands naar het werk? Dankzij ‘gorpcore’ ben je nu een erg hippe vogel

Veel fleece, bergschoenen en regenlaarzen zagen we op de catwalk bij Dior Men voor de lente, ook wel ‘gorp core’ genoemd. Kleding waarin je gaat hiken is nu zowaar de laatste mode, denk aan de geliefde wandelschoenen van Salomon, dé favoriet van topmodel Bella Hadid, of de iconische Timberland Boot. Zo draag jij de wel erg comfortabele trend.

Als je gaat hiken of de bergen in trekt, dan haal je als goed voorbereide/voorzichtige/verstandige mens klimschoenen of comfy sandalen tevoorschijn. In de vorm van Quechua’s, Teva’s of Timberlands. Heel lang werd daar massaal op neergekeken, en sommigen braken nog liever een voet dan ermee gezien te worden. Maar niet langer.

We worden nu zelfs in het dagelijkse leven overspoeld door een lawine van bergschoenen, fleece en donsjacks. Merken als Patagonia, The North Face en Fjällräven, die je vroeger alleen op campings of trails zag, veroverden het straatbeeld en de kleerkasten van celebs en influencers, die er zelfs mee naar feestjes gaan. Plots schaarden ook luxemerken zich erachter, zoals Gucci, dat samenwerkte met The North Face. Of hoe het tij kan keren ...

Links: Bella Hadid in de wandelschoenen van Salomon.

Waarom ‘peace and fleece’ regeert op straat

Die plotse waardering voor alles wat outdoor is, heet in modemiddens ‘gorpcore’. Die GORP staat voor ‘good old raisins and peanuts’ en verwijst naar de notenmix die kampeerders en hikers vaak meenemen op hun avonturen. Hoe hikingkleding het tot high fashion schopte? In het begin was het vooral een uiting van de liefde voor de natuur en een appreciatie voor het simpele outdoorleven, dat in fel contrast staat met onze drukke levens.

En dan is er nog het survivalaspect. Net zoals hikers moeten ook wij vechten tegen de steeds onvoorspelbaardere weerelementen, en ook mentaal zoeken we graag bescherming als harde nieuwsberichten maar tegen ons blijven inbeuken. Er komt dus nog lang geen einde aan de gorpcore. Zo heeft Veja met de Fitz Roy nog maar net hun eerste hikingschoen uitgebracht. Er zijn momenteel blijkbaar maar twee dingen die we willen.

De coolste ‘gorpcore’ items shop je hier



1. The North Face via A.S. Adventure - 100 euro

2. Salomon via zalando.be - 179,95 euro

3. Veja - 215 euro

4. Teva - 75 euro



5. Prada via mytheresa.com - 140 euro

6. Arket - 149 euro

