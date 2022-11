In haar sauna vindt Hilde De Baerdemaeker rust in het weekend: “Ik heb werkdagen van 12 uur lang. Pittig”

“Als we comfortfood willen, gaan we er los over.” In de weekends durft actrice Hilde De Baerdemaeker voluit te kiezen voor heerlijke verwennerij. Je kan het haar niet kwalijk nemen, met werkdagen die soms twaalf uur duren. Ontspannen doet ze het liefst in haar eigen privésauna, en nog op een aantal andere manieren.

“Vrijdag, als de kinderen thuiskomen van school, ben ik er ook graag. We koken dan niet en spreken af waar iedereen zin in heeft. Soms duurt dat overleg lang, maar we komen altijd tot een consensus. Als we comfortfood willen, gaan we er los over door onszelf te verwennen, onder één groot deken met onze hond Boris aan het voeteinde. We eten dan in de zetel en kiezen een goeie film. Een simpele maar fijne start van het weekend.”

“Zaterdagvoormiddag vertrekt de helft van het gezin naar de repetitie, want ik regisseer het jeugdtheater van mijn kinderen. Je ziet dat ze hun hart en ziel blootgeven op een podium en dat schept een extra goede band. Als we terugkomen heeft mijn man lekker gekookt en schuiven we aan tafel – liefst zonder gsm’s.”

Volledig scherm Hilde De Baerdemaeker en de hond Boris. © Rebecca Fertinel

“We hebben echt een modus vivendi gevonden in het weekend: leven en laten leven. Iedereen is vrij om zijn eigen zin te doen mits wat overleg, en die flow vind ik heerlijk. Ik trek in de namiddag sowieso met Boris het bos in. Soms met de kinderen, soms met mijn man of soms ­alleen. Ik hou van bosbaden; dan kom ik in een gelukzalige natuurlijke staat van zijn, bijna meditatief. We permitteren ons in het weekend graag de luxe om tijd te nemen en zo min mogelijk volgens agenda te leven.”

“Nog een luxe is ons eigen paradijs in de tuin. We hebben sinds de lockdown een saunabarrel, en die moet in het weekend zéker aan. Om er met mijn man in te gaan. En als die andere plannen heeft, bel ik vriendinnen voor een fijne sauna-avond. Een plons in het koude water hoort daar ook altijd bij.”

“Ik heb absoluut een weekend nodig om te ontsnappen aan de drukte, uit pure zelfzorg. Ik heb soms werkdagen van twaalf uur en een drukke week is dan best pittig. Ik weet nu dat ik vrij wil zijn in het weekend om tijd te nemen voor mijn gezin en mezelf. Dat heb ik met de jaren geleerd. Mijn lievelingsweekends zijn die waar ik op eigen tempo de dag kan leven. En dat is vooral heel traag.”

