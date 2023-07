In Frankrijk ben je de pineut. Op deze reisbestemmingen is je strandstoel het duurst

Wie de prijzen van strandstoelen op populaire vakantiebestemmingen onder de loep neemt, merkt al snel enorme verschillen. Spoiler: het anders iets goedkopere Italië is prijzig als het over stoelen gaat. Reisexpert Britta Baeke legt uit waar je op moet letten als je betaalbaar wil strandhangen en waarschuwt voor valkuilen. “De stoel is spotgoedkoop, maar dan betaal je 7 euro voor een Cola.”

Lekker eten, drinken, rusten, wat sporten maar vooral alle zorgen aan de kant. Voor de meesten is dit heerlijk zomeren. Past nog in dat rijtje: uitpuffen op een strandstoel op een zuiderse bestemming. Al moet je voor dat laatste op sommige plekken steviger in de buidel tasten dan op andere.

Uit kleinschalig onderzoek van reisorganisatie Sunweb blijkt dat de prijzen van strandstoelen aanzienlijk uiteenlopen. Sunweb vergeleek prijzen op openbare stranden bij zeven bestemmingen rond de Middellandse Zee. Het gaat om een algemeen gemiddelde. Opvallend: de prijzen variëren tot ongeveer 18 euro per stoel per dag. En wij weten wat te doen met de uitgespaarde 18 euro: cocktails!

Wie een slimme budgettaire keuze wil maken, moet naar Turkije. Dieper in de buidel tast je aan de Côte d’Azur. Italië is eveneens prijzig en het op een na duurste land. Griekenland pronkt op de derde plek.

Een heuse ‘strandstoelencultuur’. “Vaak betaal je nóg meer dan dat”

“Strandstoelen blijven populair en horen voor sommigen écht bij de vakantie. Als een vorm van luxe”, zegt Britta Baeke, hoofdredactie bij het magazine Travel Express Benelux en Travel Like A Pro.be. “Er zijn bestemmingen die er een heel cultuur rond bouwen, zoals de Côte d’Azur waar mensen willen uitpakken met de mooiste bikini’s of strandkleedjes. Een beetje m’as-tu-vu. Daar vind je dus geen strandstoel van twee euro.”

Ter vergelij­king: in Knokke betaal je al vlug 12 euro voor een plastieken bedje. Voor een hemelbed tik je bijna de 150 aan Britta Baeke, reisexpert

De prijzen uit het onderzoek vallen nog mee, stipt de reisexpert aan. “Het zijn natuurlijk gemiddelden, maar weet dat je vaak nog meer zal betalen. In Spanje vind je zeker ook stoelen van twintig euro, zonder enorme luxe. En die twintig euro aan de Franse kust is middelmatig. Ter vergelijking: in Knokke betaal je al vlug 12 euro voor een plastieken bedje. Voor een hemelbed tik je bijna de 150 aan, voor drie personen.”

Volledig scherm Britta Baeke, reisexpert. © Jonathan Ramael

Let wel: duurder is zéker niet beter. “Twintig euro aan de Franse kust is wellicht even basic als de stoel die je in Cyprus scoort voor vijf euro. Voor twee euro zal je in Turkije geen kapotte stoel krijgen, maar verwacht wel geen mooi houten bedje. De regel geldt: hoe mondainer je bestemming, hoe duurder de stoelen. En hoe meer openbaar strand er op je bestemming is, hoe lager de prijzen.”

Je drank moet je er nog bij tellen én andere valkuilen

De grootste valkuil zijn de verdoken kosten. “Op sommige plekken mag je zelf geen drank meenemen, ook geen water. En voor kinderen betaal je af en toe mee, zelfs al zitten ze constant in het water. Je huurt als familie ook niet één stoel om allemaal rond te zitten, dat wordt verboden. Het tikt snel aan.”

Volledig scherm © ThinkStock

Informeer je over wat wel en niet mag en wat in de prijs zit inbegrepen. “Er zijn soms addertjes onder het gras om meer winst te maken. Een dure handdoek bijvoorbeeld of een goedkope stoel verhuren, maar wél eigen drank verbieden en vijf euro voor water of zeven euro voor Cola vragen. Dat voelt als oplichting.” De gouden tip luidt: controleer vooraf de drankkaart.

Er zijn op elke bestemming voldoende stukken strand waar je met een eigen stoeltje of handdoek kan liggen Britta Baeke, reisexpert

En hoe zorg je dat je niet in de val trapt? “Je kunt vooraf zoeken naar online reviews. Daarbij is het wel opletten, want iedereen heeft zijn eigen vakantie-mindset. Wat voor de ene duur is, is voor de ander een scheet. Waar de ene muziek wil, hekelt de ander dat. En jij wil het gewoontjes, terwijl de ander luxe wil. Trek er liever op uit en kijk zelf. Dan voel je snel welke sfeer er hangt.”

Alternatieven: neem de auto ver weg van de strandstoel

Strandstoelen zijn handig, want je mag ook niet op elk strand zomaar op eigen houtje gaan neerliggen. Ook voor mensen die een appartement huren zonder zwembad kunnen ze in trek zijn.

Maar de reisexpert bekent zelf eerlijk: “Ik betaal zelden voor een strandstoel in het buitenland. Er zijn op elke bestemming voldoende stukken strand waar je met een eigen stoeltje of handdoek kan liggen. Ook hotels hebben meestal gratis ligstoelen op het strand voor hun resort, die optie check je best even.”

“Of kies een huurauto en rijd naar een openbaar en gratis strand. Die vind je overal”, sluit Baeke af.

