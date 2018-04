In één minuut stressvrij: 3 work-outs voor je geest Inge Stiers

07 april 2018

13u01 2 Nina Ben je er weer niet in geslaagd om dat rondje te gaan lopen? Of kon je niet weerstaan aan dat tweede stuk taart? Dan is daar maar één schuldige voor: je geest. «Die speelt spelletjes met je, waardoor je de foute keuzes maakt», zegt Claudia van Avermaet in haar jongste boek Power Boost . «Met mentale work-outs kan je hem trainen.»

«Mentale work-outs zijn je allerbelangrijkste troef op weg naar je gezondste lichaam ooit. Je mindset zorgt er immers voor of je vandaag zal sporten of niet, of je gezond zal eten of niet. Het is je hoofd dat zegt: ‘Het is te koud om te gaan lopen.’ Of: ‘Vergeet dat slaatje, we gaan naar McDonald’s.’ Door middel van meditatie kan je je geest trainen om wél te gaan sporten of gezond te eten. Automatische gedachten of aangeleerde patronen leiden tot denkfouten of beperken je capaciteiten, zelfliefde en vertrouwen. Hoe meer stress, hoe meer mist in je hoofd, want het zorgt ervoor dat je het overzicht kwijtspeelt. Er hangt mist in je hoofd, waardoor je de dingen niet meer juist kunt zien. Hierdoor raak je oververmoeid, word je negatief en raak je het noorden soms kwijt. Dan kan je niet bij je standpunt blijven en neemt je geest het stuur over. Hij begint te zoeken naar veiligheid en zoekt ‘hoop’ in gevoelens of gebeurtenissen uit het verleden. Denk je vaak: ‘Vroeger was het goed’, ‘Had ik maar...’, ‘Ik had dit nooit mogen doen’? Dan is het hoog tijd voor een geestelijke detox. Ga zitten, observeer je geest, ruim hem op en stel hem bij. »

Jij in controle

«Een concreet voorbeeld: stel, je hebt zin in een stuk chocolade», zegt Claudia. «Dan mag je dat best opeten en ervan genieten, maar train jezelf ook dat je je er achteraf niet schuldig over voelt én stop bij het tweede stuk. Je geest zal immers spelletjes met je spelen en zeggen: ‘Goh, je hebt toch al een stukje op, neem nog maar een tweede.’ En daarna: ‘Goh, je hebt er al twee op, dan kan je evengoed de hele reep nemen.’ Met meditatie leer je hoe je je geest het zwijgen oplegt en zélf de teugels in handen houdt. Hetzelfde met sport: als je zegt dat je naar de fitness gaat, moet je dat ook doén en mag je niet toelaten dat je geest duizend excuses verzint om niet te hoeven gaan. Je raakt dan verward, voelt je eenzaam en weet niet goed meer wat te doen.»

Geef het tijd

Volgens Claudia is het perfect mogelijk om je gedachten te leren controleren. «Maar het is niet makkelijk. Het is niet iets dat je leert op school», zegt ze. «Het is even zoeken naar welke meditatie bij jou past en waar je je goed bij voelt. In het begin denken veel mensen dat het niks voor hen is, ze voelen zich ongemakkelijk. Maar als je het tijd geeft en volhoudt, merk je dat het wel degelijk effect heeft. Het is nu eenmaal niet zoals een pilletje nemen, meditatie werkt niet instant. Het helpt je om al die gedachten bij elkaar te brengen, waardoor je weer rust en ruimte in je hoofd creëert. Je doet dit door middel van je ademhaling, met een eenvoudige beweging of mantra. Dat zijn klanken die je kunnen helpen om je geest te resetten. De trillingen zullen je geest tot rust brengen. Maar als je die mantra’s niet ziet zitten, ook geen probleem.»

Frisse geest? Slaap!

Essentieel voor een gezond lichaam, maar zeker ook voor een gezonde geest, is slaap. Met deze tips slaap je als een roos:

