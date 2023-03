In één klik schrijft website ChatGPT jouw geloften. Wat vindt ceremoniemeester daarvan? “Ik geef altijd deze tips”

ChatGPT, de website die met artificiële intelligentie teksten schrijft, werd op korte tijd extreem toegankelijk. Zo maken kinderen er zelf huiswerk mee. Gewoon even surfen naar chat.openai.com en ‘hallo’ neertikken samen met jouw verzoekje. Volgens de Australische ceremoniemeester Josh Withers gebruiken ook steeds meer mensen AI voor hun geloften, vertelt hij in The New York Times. Hij ziet op Facebook dat mensen elkaar hier toe aanzetten.

Onze redactie nam de proef op de som en vroeg ChatGPT om ons te helpen bij een trouwspeech. Heel enthousiast kregen we antwoord: ‘natuurlijk, ik help graag. Om te beginnen zijn hier enkele tips’. Met vijf concrete adviezen konden we aan de slag — daarover zo meer. De chatbot heeft nog ander moois in zijn mars, want als je vraagt om het persoonlijker te maken, aarzelt hij ook niet. De bot stelt een standaard sjabloon op.

Quote Geloften gaan niet over mooie zinnen. Het hoeft geen poëzie te zijn. Lieke Biesemans , Stories By Mabel

Wanneer je meer info over je geliefde geeft, gaat hij verder aan de slag. ‘Ambitieus’, ‘altijd vrolijk als we opstaan’, en ‘moedigt elke moeilijke beslissing aan’ is hoe wij mister right beschrijven. Daar maakt ChatGPT om te beginnen van: “Je ben de liefste, positiefste persoon die ik ooit heb ontmoet. Je gelooft in mij en tovert een lach op mijn gezicht – zelfs op de moeilijkste dagen. Iets wat ik nooit vanzelfsprekend zal vinden.”

Lieke Biesemans van ‘Stories By Mabel’: “Niet iedereen is taalvaardig”

Kunnen we iets mee, dus vragen we ceremoniespreker Lieke Biesemans van ‘Stories By Mabel’ of zij ook enthousiast is. Raadt ze binnenkort anderen aan om extra hulp van een chatbot in te roepen? “Ik denk dat het veel mensen op ideeën zal brengen”, begint ze.

Volledig scherm Lieke Biesemans van Stories By Mabel. © ELKE VAN DEN ENDE

“Alles wat in Australië of Amerika hot and happening is, heeft een beetje tijd nodig om over te waaien. Voorlopig vang ik de trend hier dus nog niet op. Ik denk dat je er heel wat mee kan doen, zoals een speech voor een bedrijf of een verjaardag schrijven. Waarom niet. Niet iedereen is taalvaardig.”

Maar de aap komt al snel uit de mouw. “Ik vind de AI-app echt niet geschikt voor geloften”, zegt Biesemans. “Die zijn zo persoonlijk. Bovendien gaan geloften niet over mooie zinnen. Het hoeft geen poëzie te zijn.”

De eerste tip die we krijgen van ChatGPT is om te beginnen met deze voorbeeldzin: “Lieve echtgenoot (vul de naam in). Vandaag sta ik hier met een hart dat overloopt van vreugde, vol verwachting om de volgende stap te zetten in onze tocht samen.”

Quote Een herinne­ring is het bewijsmate­ri­aal van jullie liefde. Deel gerust the good, the bad and the ugly. Lieke Biesemans , Stories By Mabel

De haren van ceremoniemeester Lieke komen recht te staan. “Een tip die ik altijd aan koppels meegeef: blijf weg van Google. Gebruik geen algemeenheden, zoals: “Lieve schat, eindelijk staan we hier.” Dat is niet persoonlijk en zijn zinnen die elke man of vrouw op straat kan uitspreken.

Met iets wat van jullie tweetjes is, blaas je iemand echter omver. Hoe je nog elke avond als een kind staat te springen als je partner thuis komt. Of wat mijn man zei: “Ik ben niet de man van vele woorden, die laat ik aan jou over. Maar wat ben ik blij dat ik je zo lang achterna zat en nu hier sta.”

Nog een tip van Lieke: je spreekt tijdens je geloften zoals je bent. “Mijn man zijn liefdestaal omvat daden, geen woorden. Daar ben ik ook verliefd op geworden. Dus de taal die je hanteert tijdens je speech, is best de taal die je rijk bent. Dan zijn je geloften authentiek.” En volgens Lieke is de zin van ChatGPT met clichés als “je ben de liefste, positiefste persoon die ik ken”, dat allesbehalve.

De volgende tip is een verhaal of een herinnering delen. “Een herinnering is het bewijsmateriaal van jullie liefde. Het hoeven geen grote verhalen zijn. Het kan evengoed gaan over toen je ontslagen werd en je partner elke avond voor je kookte. Deel gerust the good, the bad and the ugly.”

Volledig scherm © Elke Van den Ende

Al lijkt er na jaren vol liefde geen beginnen aan zo'n speech: wat vertel je nu en wat niet? “Het helpt om het mes spreekwoordelijk op je keel te zetten en te denken dat er geen morgen komt. Wat zou je willen dat je partner nog van jou weet? Als je daarover nadenkt, kom je uit bij de kern. Nog een tip, welke vijf mentale foto’s flitsen door je hoofd als je aan jullie relatie denkt? Over die herinneringen kun je het absoluut hebben.”

Aangezien we ChatGPT hadden verteld dat onze bruidegom ambitieus is én een familieman, schotelt hij ons deze zin voor: “Ik beloof dat ik je professionele doelen altijd zal steunen, ook tijdens het bouwen aan onze toekomst samen. Ik beloof dat ik familie en vrienden voorop zal stellen en dat we met ons allen herinneringen voor het leven zullen maken.”

Quote Geloften vallen niet te censureren. Je weet nooit wat een groep – of die nu intiem is of groot – van je boodschap zal vinden.

“Ook deze zinnen zijn redelijk cliché, en wie praat er nu in clichés?”, weerlegt Biesemans. “Als dat jullie DNA is: prima. Maar als je niet echt zo praat, kan dit beter.”

Iets beloven aan elkaar is wel een goede tip, legt Lieke uit. “Je zegt wel vaker dat jullie elkaar graag zien. Maar nooit zeg je: als het in de toekomst moeilijk wordt, zal ik er ook staan. Tijdens je geloften heb je die kans wél en dus is elkaar iets beloven een noodzakelijk onderdeel. Je kiest zelf hoe specifiek je het maakt: een reis naar Nieuw-Zeeland of elke vrijdag frietjes. Beloof elkaar vooral dat je er met je volle goesting zal staan, altijd.”

Als laatste krijgen we van de bot mee dat geloften voor iedereen persoonlijk zijn en de voorbeeldzinnen slechts een vertrekpunt. Maar hoe persoonlijk kan je gaan met een – we noemen maar wat – minder leuke schoonmoeder in de zaal? Lieke: “Geloften vallen niet te censureren. Je weet nooit wat een groep – of die nu intiem is of groot – van je boodschap zal vinden. Jij zet jouw liefde op papier, Hoe de gasten dat vertalen in hun hoofd? Dat is hun zaak.”

Quote Het helpt om je speech heel vaak op te zeggen: in de auto, tijdens het koken of paddelen. Zo raakt je lijf gewend aan dat sentiment. Lieke Biesemans , Stories By Mabel

“Het enige wat je wel kan doen, is de keuze maken om je geloften niet in een volle kerk of groep uit te spreken. Wanneer je écht je hart op tafel wil gooien, kun je de speech uitstellen naar een moment met jullie tweetjes. Zeg dan tijdens de ceremonie een verkorte versie op. Je hoeft niet één moment uit te kiezen dat erop of eronder is. Je kunt gerust de gelofte verdelen over de hele trouwdag.”

En wat het publiek daarover denkt? “Dat je publiek voor nervositeit zorgt, snap ik. Maar in essentie spreek je alleen tegen elkaar.” Ben je té zenuwachtig? “Dan helpt het om je speech heel vaak op te zeggen: in de auto, tijdens het koken of sporten. Zo raakt je lijf gewend aan dat sentiment en zul je minder overvallen worden.”

Wat met humor en binnenpretjes?

Nog enkele algemene tips. Gebruik humor, als het de taal is die je elke doodgewone dag hanteert. “Als iemand op jou viel net door jouw fijne humor, zal die tijdens de speech ook goed willen lachen. En dat is handig, want stress verdwijnt zo. Probeer niet de lolbroek uit te hangen als je dat anders ook niet bent. Mensen voelen dat als je iets forceert.”

Wie toch wil lachen: kunnen binnenpretjes, of moet tante Gerda mee zijn tijdens je speech? “Je hoeft je niets aan te trekken van de rest. Inside jokes tussen jullie beiden kunnen dus absoluut. Bijvoorbeeld: “Ik zal elke ochtend hetzelfde blijven doen als ik je voorbijwandel in de keuken.” Of dat nu een nijp in de bil, een kus of iets anders is. Het is net leuk om dat in het midden te laten.”

Volledig scherm © Getty Images

Met deze info, en eventueel met ChatGPT, kun je naar het altaar. Hoewel Lieke nog wil nuanceren. “Vaak zien we een klassiek plaatje waarbij het koppel voor een rozenboog staat en het beste van zichzelf geeft. Weet dat je perfect op een bankje kan zitten, knie aan knie. Je hoeft niet meer spotlights te pakken dan je wil. Spreek je niet door een micro? Het is oké dat jouw gasten ondertussen gewoon kijken en wachten. Zij voelen in hun buik de liefde die zich vooraan afspeelt. Kortom: je hoeft niet te beantwoorden aan een klassiek plaatje.”

