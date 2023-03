“In een hotel, op het 14e verdiep, tegen het raam geplakt.” 40 Vlamingen over hun meest memorabele vrijpartij

Met dit regenweer is het verleide­lijk om binnen te blijven. Om deze redenen ga je beter wél wandelen

Nu het koud en nat is zijn ze zeldzaam, de dappere wandelaars die weer en wind trotseren. Maar laat je niet afschrikken door het wisselvallige weer: naar buiten gaan in de modder en de kou is nét goed voor je gezondheid. Minder snel ziek zijn? Yes, please.