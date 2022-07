In deze hotels krijg je een pleister om beter te kunnen slapen. Maar werk dat wel? “Stamt uit de tijd van de Romeinen”

Wie op hotel gaat deze zomer en opeens een sticker op zijn hoofdkussen vindt: geen paniek. Door de relaxerende oliën erin zou je beter slapen. Daarom verrast onder meer hotelketen Peninsula Hotels hun gasten met zo’n pleister, die ze op de pols of hals kunnen kleven. Hotels die inzetten op een betere nachtrust, gek of geniaal? Een positieve evolutie, vindt slaapexpert Annelies Smolders. Maar of zoiets nu écht werkt? “Vroeger vonden mensen dit alternatief.”

Hotels die hun gasten helpen indommelen, wie had het kunnen denken. Zo biedt de luxeketen Peninsula Hotels zijn gasten een patch aan met aroma’s die je inhaleert, om beter te slapen. Ze werken daarvoor samen met het Australische bedrijf ‘Subtle Energies’. Die stickers kun je ook zelf kopen, voor tien stuks betaal je wel 67 euro.

En er zijn nog andere hotelketens die mee op de kar springen en slaapwekkende middeltjes aanbieden, vooral in Amerika dan. Daarnaast brengen heel wat bedrijven geurkaarsen, oliën en ook geurstickers op de markt, legt Annelies Smolders uit, auteur van ‘Start to Sleep’. “In al die jaren als slaappsycholoog merk ik toch een evolutie. Mensen dachten vroeger dat lavendelolie op een kussen sprenkelen wat alternatief was. Nu krijg ik veel vaker de vraag: heeft geur een effect op onze slaap?”

Zweverig gedoe of waarheid?

Dat is ook net de opzet van zo’n slaapsticker. Hij is niet heel groot en je plakt hem op je pols of hals. Waarom? De essentiële olie met een mengeling van lavendel, hout en citrus zorgt dat je heerlijk in slaap dommelt. Smolders: “Van al onze zintuigen is geur degene die in rechtstreekse verbinding staat met ons brein. De neus met de receptoren is direct verbonden met onze hypothalamus. Die laatste staat in voor slaap, maar ook voor onze bloeddruk en het produceren van stoffen die onze emoties regelen.”

Quote Een sinaasap­pel naast je bed leggen zal niet werken. De geuren moeten intenser binnenko­men. Annelies Smolders, Slaapexperte

Zelfs in de tijd van de Romeinen gebruikte men allerlei geuren om iemand rustig te maken. Lavendel bijvoorbeeld tegen slapeloosheid. “En er zijn ook veel onderzoeken naar gedaan. Het is wetenschappelijk bewezen dat bepaalde geuren écht werken. Jasmijn is er zo eentje. Ook sinaasappel, geranium, basilicum en klaver.” De universiteit Harvard deed eveneens onderzoek naar het effect van geuren op onze gemoedsrust. Ze sprankelden jasmijnextract in enkele wachtzalen. “De onderzoekers zagen dat mensen in die wachtzalen rustiger werden.”

Trucjes om te slapen: een kaars met de geur van je partner

Een sinaasappel naast je bed leggen dan maar, is dat niet een beetje gek? Smolders: “Het gaat echt om een geur die bijna 100 procent pure essentiële olie bevat. Iets naast jouw bed leggen, zal dus niet werken. De geurextracten moeten fel genoeg zijn.”

Quote Als je een spray of een kaars maakt van de geur van jouw partner, slaap je het allerbest. Zonder dat die naast jou hoeft te liggen. Annelies Smolders, slaapexerte

“Nog een leuk onderzoek toonde aan dat als je een spray of een kaars maakt van de geur van jouw partner, je het allerbeste slaapt. Zonder dat die naast jou hoeft te liggen.” Naast geuren zijn er nog heel wat middeltjes op de markt om beter te slapen. Van ontspannende massages tot slaapverwekkende thee en geluidsmachines.

Volledig scherm Slaapexperte Annelies Smolders © rv

“Een jaar geleden kwam er nog CBD-olie op de markt. Ik heb dat uitgeprobeerd, maar merkte weinig effect. De werking werd ook nog niet bewezen. Als ik patiënten zag die zich er mee geholpen voelden, waren dat vooral mensen met pijnen, zoals rugklachten. Je hebt ook verzwaringsdekens, maar daar zweten veel mensen zich te pletter onder. Hoe hoger onze lichaamstemperatuur, hoe slechter we slapen. Daarom dat velen moe zijn tijdens een hittegolf. Dit deken zorgt wel voor rust en kan bij hoogsensitieve persoon soelaas bieden, want het knuffelhormoon raakt geprikkeld.”

ZZZ-zen zijn zorgt voor meer slaap

Maar zorgen al die middeltjes nu écht dat je beter slaapt? “Uiteindelijk kun je alle trucjes uitproberen, maar goed slapen ligt bij jezelf en bij rust vinden. Als je veel te gespannen naar bed gaat of als je nog geen slaperigheid voelt, dan wordt het moeilijk. Zo zal een avondtype zich effectief later slaperig voelen. Als je dan toch elke dag om 10 uur in bed duikt, zelfs met lavendelolie, zul je wakker liggen. Ik geloof dus niet dat die geuren zorgen voor slaap. Het is wel al een goede tussenstap: ontspannen zijn is een mooi trucje om de slaap uit te lokken. En de ene ontspant door geuren, de andere door Netflix te kijken.”

Quote Denk niet meteen, nu moet ik naar bed, maar zorg dat je rust en ontspan­ning vindt door een boek te lezen of televisie te kijken. Annelies Smolders, slaapexerte

Door jouw dag goed af te bouwen, zul je ook beter slapen. “Stel in de avond niet te veel functioneel gedrag meer, maar maak tijd om af te bouwen door te lezen of televisie te kijken. Denk niet meteen, nu moet ik naar bed, maar zorg dat je rust en ontspanning kan vinden enkele uren voor de slaap.” En daarnaast zijn er natuurlijk de gekende zaken voor een goede slaaphygiëne: let op suikers, zorg voor een vast ritme en vermijd blauw licht. “Want blauw licht is absoluut een remmer van ons slaaphormoon.”

Een slechte slaper kent veel trucjes

Smolders vindt het goed dat hotels waakzaam zijn voor de nachtrust van hun gasten. “Het is mooi dat er meer aandacht wordt besteed aan slaap en dat mensen er meer voor openstaan. Let wel: als er zo veel trucjes worden aangereikt, dan verwacht je er vaak (te) veel van. Slaap is iets spontaan. Als je denkt: als ik deze sticker opkleef, lukt het wel ... dan zal je niet goed slapen. Want je legt jezelf te veel verwachtingen op.”

“Een goede slaper leest dit artikel niet eens (lacht). Een slechte slaper zal wanhopig alles uitproberen en gaat de oorlog aan met zo veel wapens en technieken. Het is beter om terug naar de basis te gaan: loslaten, ontspannen en de slaperigheid toelaten. Niet denken dat er wonderen gaan gebeuren door zo’n sticker”, sluit Smolders af.

