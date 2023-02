In deze ‘hippe’ koelkast zitten planten, gedroogde pasta en een foto van een kat

Schattig hoor, die magneetjes op de deur van je koelkast. Maar wie echt toegewijd is, decoreert tegenwoordig de bínnenkant van het keukenmeubel. Met planten, foto’s, bloemen, leuke beeldjes: go crazy . Want ja, gek is het wel, die nieuwe microtrend op sociale media.

Het is de Amerikaanse Eve Scampoli die op populaire videoapp TikTok miljoenen views vergaart sinds ze controversiële video’s deelt over haar ... koelkast. Want ze decoreert haar koelkast. En dan wel de bínnenkant ervan. Rozen, orchideeën tot zelfs gedroogde pasta, naast de mooi geordende eieren, paprika’s en blikjes: Scampoli haalt alles uit de kast om van het alledaagse toestel een streling voor het oog te maken.

Haar populairste video heeft ondertussen meer dan 4 miljoen views. Maar de reacties zijn gemengd. Sommige kijkers geloven niet dat het echt praktisch is. “Het is mooi, maar ik betwijfel of zij echt kookt”, zegt een kijker. “Je decoratie is schattig, maar waar is al je eten en waar bewaar je alle restjes?”, vraagt een ander. Ze vinden het ook vreemd dat Scapoli items aan de koelkast toevoegt die geen koeling nodig hebben, zoals gedroogde pasta.

En toch: bijlange niet iedereen vindt het zo’n gek idee. Zo schrijft een kijker dat zo’n mooie koelkast haar juist zou motiveren om meer zelf te koken en minder afhaal te bestellen. Anderen geven toe dat ze geprikkeld zijn om het ook te doen, hoe raar het ook is. “Blóémen in je koelkast!? I’m in.”

Hoe praktisch is het echt?

Maar is de binnenkant van je koelkast decoreren wel een goed idee? Of toch een beetje gek? Nou, de meeste planten overleven het niet. Of toch de planten die in een bloempot zitten: zij hebben weinig tot geen overlevingskans door een tekort aan licht, de lage temperatuur en de lage vochtigheidsgraad.

Bloemen gaan dan weer wel langer mee in de koelkast, vertelt onze wetenschapsexpert Martijn Peters. Zorg er wel voor dat je het fruit dan uit de koelkast haalt, want dat verkort door een gas dat het afgeeft, het leven van de bloemen.

♬ Here With Me - d4vd @gardenof_eve Caption this #fyp Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Of het wel hygiënisch is? Moeilijk te zeggen. “Er zijn, voor zover ik weet, nog geen studies gedaan naar situaties als deze”, vertelt hij. “Al lijkt het me niet vreemd om te veronderstellen dat je zo wel extra ‘bezoekers’ binnenbrengt in een omgeving die voor voedselbewaring bestemd is.”

Qua energieverbruik kan het effect meevallen. Want zowel een te volle als een te lege koelkast verbruikt meer energie. Ideaal is een koelkast die voor drie vierden gevuld is, volgens Engie. “Vul lege ruimtes daarom op met lege dozen of flessen”, klinkt het daar. Dan kan extra decoratie een, nou ja, uniekere manier zijn om hetzelfde te doen.

Lees ook: