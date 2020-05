#StoepStories Gesponsorde inhoud IN BEELD: BV’s aan de slag met stoepkrijt voor #StoepStories! Aangeboden door Orange

13 mei 2020

We missen onze vrienden en familie steeds meer. Daarom roept Orange ons massaal op om #StoepStories voor elkaars deur achter te laten. De ideale remedie om het gemis tegen te gaan en elkaar een hart onder de riem te steken! Doe net als deze bekende Vlamingen en hun kroost: versier de stoep met liefs.

De graffiti-artiest in Anke Buckinx

JOE-dj Anke Buckinx ging samen met haar dochter Lou de stoep voor hun huis te lijf met krijtgraffiti. Het resultaat van hun #StoepStories? Een warme boodschap voor voorbijgangers! Doe net als Anke en spoor je kiddo’s aan om los te gaan met stoepkrijt en hartverwarmende berichten of tekeningen voor je medemens achter te laten. Geen krijt in huis? Maak je eigen DIY krijtgraffiti !

Erika Van Tielen zegt het met stoepkrijt

“Na 8 weken in ons kot begint het gemis van vrienden en familie zwaar door te wegen,” geeft Erika Van Tielen toe. “Maar in plaats van te klagen, zijn we #StoepStories beginnen tekenen… voor de deur van onze geliefden!”. Bij het huis van Omi en Opi gingen Finn (8) en Rowen (6) aan de slag. “Finn verzon een corona-saurus. En Rowen bedacht een straaljager die hem zo snel mogelijk weer bij zijn grootouders kon brengen.” Naast die kleurige creaties prijkt ook een hartje, met de boodschap: WIJ MISSEN JULLIE!’. “Als Omi en Opi nu door het raam kijken, zien ze recht in ons hart!”

De tijger van Kim Van Oncen

Kim Van Oncen en haar zoontje Jack kozen de stoep van hun Mamie en Bompie uit als canvas voor hun krijtkunsten en lieve woorden. “Jack staat te blinken bij zijn tijger … die eigenlijk een egel ging zijn” bekent Kim op Instagram. Tja, zolang de boodschap van hun #StoepStories maar duidelijk is: ‘wij missen jullie!’.

Op pijlentocht met Evi Hanssen

Ook Evi Hanssen en haar kinderen maakten hun eigen #StoepStories. “Ik stippelde een pijlentocht uit voor Scout (11) en Mac (9) en ik bracht met krijt symbolen aan op de route. Bij een hartje moesten ze zwaaien naar de eerstvolgende voorbijganger. Een smiley betekende: luidop lachen. Scout en Mac vonden die opdrachtjes heel leuk.” Na een flinke wandeling door Antwerpen, kwamen ze op hun bestemming aan: het appartement van de peters van Evi’s zonen. “Voor het gebouw tekenden mijn kinderen met krijt een hart op de stoep, met daarin de woorden ‘wij missen jullie’. Hun peters wonen op de vijfde verdieping, dus de tekening moest gigantisch worden om leesbaar te zijn”, lacht Evi. “Toen de peters uit het raam keken, waren ze heel blij verrast door het kunstwerk en de lieve boodschap!”

Meer hartverwarmende #StoepStories zien?

De #StoepStories-campagne werd gelanceerd door Orange. Het concept is eenvoudig: teken met krijt een warme boodschap of grappige tekening op de stoep van je familie, vrienden of buren, om hen een hart onder de riem te steken. Dankzij de #StoepStories zijn jullie vanop een veilige afstand toch even dicht bij elkaar.

Maak je eigen #StoepStories

Mis ook jij je familie, je BFF, collega of klasgenoot? Haal dan net als deze BV’s je stoepkrijt boven. Tip: speel een spelletje ! Kies voor een klassieker als OXO, maak een krijtrebus of speel ‘de vloer is lava’ waarbij je enkel op het krijt mag lopen. Gebruik je je krijt liever om je dankbaarheid te tonen? Teken dan bijvoorbeeld ‘jullie brengen de ‘super’ in supermarkt!’ voor de ingang van de winkel. Ook leuk: moedig sportievelingen aan met ‘Hey jogger, zo gaat ie goed, zo gaat ie beter... en nog 1,5 meter’.

Stoef met je krijtwerk onder de hashtag #StoepStories en tag @Orange_Belgium om iedereen te laten meegenieten van je warme boodschap! Meer inspiratie vind je op www.stoepstories.be