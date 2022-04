In 6 stappen de perfect gedekte tafel voor je paasbrunch. “Zet geen paashaas of eieren op tafel”

De paasklokken zijn in aantocht. Niks zo gezellig om dan een uitbundige brunch te organiseren voor vrienden of familie. Foodblogger en interieurliefhebber Morgane Van Marcke legt stap voor stap uit hoe je de tafel op een originele manier kunt dekken, zonder er een rommeltje van te maken. “Kies voor narcissen, die staan nu in bloei en zijn dus goedkoper dan andere bloemen.”

De liefde voor een pico bello interieur heeft Morgane van thuis uit meegekregen. En de tafel, die moet mooi gedekt zijn. “Ik heb nooit anders geweten. Zowel mijn grootmoeder als mijn mama zijn altijd gepassioneerd geweest door knap servies en tafellinnen. Als we aten, was het met alles erop en eraan. Dat is er met de paplepel ingegoten.”

“Het leuke aan zo’n gedekte tafel is dat het meteen een nieuwe sfeer in je leefruimte creëert”, meent Morgane. “Je kan naar hartenlust experimenteren met felle kleuren en opvallende prints, iets wat je minder snel doet met de rest van je interieur. Daarom vind ik tablescaping (tafeldekken, red.) zo’n leuke wijze van decoreren. Plus, eten smaakt des te beter aan een gezellige tafel.” Recent vond Morgane nog een uitlaatklep voor haar passie: ze richtte het nieuwe merk Ceremony Tableware op, waar je unieke tafellinnen, handgeschilderde borden en excentrieke glazen kunt kopen.

In vijf stappen naar een stijlvolle paastafel

Heb jij zin om Pasen niet alleen te vieren met veel chocolade-eitjes, maar ook met een gezellige brunch? Dankzij het stappenplan van Morgane geef je je eetkamer een make-over die je gasten al verrast voor de eerste hap.

1. “Ik begin altijd met hetzelfde: tafellinnen kiezen. Het juiste tafellaken kleedt je ruimte meteen aan. Je kan kiezen voor een neutrale kleur als wit, beige of zachtroze en spelen met drukkere accessoires op tafel. Een tweede optie is een heel uitgesproken tafelkleed gebruiken. Dat is eenvoudiger, want je tafel springt meteen in het oog en je hoeft verder weinig extra moeite te doen.”

2. “Nadat je een tafellaken gekozen hebt, kan je een kleurenpalet opbouwen. Gele en blauwe tinten gaan perfect samen met de paasperiode. Al kan je ook outside the box denken: durf te combineren met contrasterende kleuren zoals paars of felrood. Mensen hebben altijd bepaalde verwachtingen bij een thematafel voor een feestdag, dus het is fijn als je hen kan verrassen.”

Quote Decoreer met citroenen voor een gele toets: leg ze bijvoor­beeld in een glazen schaaltje of verspreid ze over de tafel. Morgane Van Marcke

“Je hoeft heus niet voor elke gelegenheid nieuwe tafeldecoratie aan te schaffen. Dan is het beter om de kleuren te verwerken in de details. Decoreer met citroenen voor een gele toets: leg ze bijvoorbeeld in een glazen schaaltje of verspreid ze over de tafel. Of kijk eens of je gele, blauwe, paarse of rode details vindt in je servies of servetten? Bloemen zorgen ook meteen voor kleur op tafel. Kies voor narcissen, die staan nu in bloei en zijn dus goedkoper dan andere bloemen.”

Volledig scherm "Kies voor verse bloemen of kleurrijke stukken fruit en groente." © rv

3. “Elementen uit de natuur verheffen je gedekte tafel tot een next level. Kies voor verse bloemen of kleurrijke stukken fruit en groente, en leg ze op een groot bord. Nog een mogelijkheid: ook in prints en design kunnen verwijzingen zitten naar de natuur. Denk aan een tafelkleed, borden, glazen of vazen met bloemen of planten erop geschilderd.”

4. “Het is echt de moeite om te investeren in stoffen servetten. Niet alleen is het ecologischer, het toont ook warmer. Je moet er één keer wat meer geld voor betalen, maar ze gaan altijd mee. Bovendien is het veel eleganter dan papieren servetten die nadien in de vuilbak belanden.”

Quote Werk met verschil­len­de hoogtes: leg eerst een tafellaken, dan placemats, een groot bord en een klein bord. Morgane

5. “Je kan makkelijk vermijden dat je tafel saai oogt door te werken met verschillende hoogtes. Leg eerst een tafellaken, dan placemats, een groot bord en een klein bord. Gebruik verschillende glazen en knip de stengels van je bloemen op verschillende hoogtes af. Ook door theelichten en hoge kaarsen af te wisselen geef je jouw tafel een extra dimensie: tof!”

Volledig scherm "Ik geef de voorkeur aan mooie narcissen - de paasbloemen bij uitstek." © rv

6. “Nog een laatste tip: blijf weg van kleine, decoratieve paasitems zoals paashazen en -eieren. Je hebt die écht niet nodig om een tafel te versieren voor Pasen. Ik geef dan de voorkeur aan mooie narcissen — de paasbloemen bij uitstek. Dat geeft uiteindelijk een veel stijlvoller resultaat.”

Lees ook: