“In 1 ballon zat de sleutel naar onze slaapkamer.” Peter wilde zijn Sofie ten huwelijk vragen met 5.000 ballonnen

Op één knie gaan, daar mag wel wat spektakel bij, vinden sommige Vlamingen. In deze reeks lees je hoe ze echt alles uit de kast halen voor een erg memorabel huwelijksaanzoek.

Peter (39) en Sofie (37) zijn pas studenten, zij 18 en hij 19, wanneer ze elkaar leren kennen via een gemeenschappelijke vriend. Ze gaan samen op stap en kunnen het meteen goed vinden, maar de vonk springt pas over wanneer de twee eens afspreken op Peters kot. “We hadden elkaar al veel gesproken via MSN en kenden elkaar dus al een beetje, maar op mijn kot is ons verhaal pas écht begonnen. Dat was zo’n leuke avond. Het zat er meteen boenk op. Sofie is toen ook blijven slapen en ja… de rest is geschiedenis”, lacht Peter. “We zijn elkaars eerste liefde.”

Na een jaar of twee beseft Peter dat hij een lot uit de loterij trok. Daarna duurt het nog zeven jaar voordat hij de grote vraag stelt aan zijn Sofie. “We spraken af om eerst ons diploma te behalen en nog even thuis te wonen. Toen we dan uiteindelijk samenwoonden, vond ik de tijd wel rijp.” Sofie springt in. “Toen zeurde ik al een hele tijd dat ik graag wou trouwen.” (lacht)

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Peter en Sofie. © Peter

Bestelling van 5.000 ballonnen

Om Sofies geduld te belonen, besluit Peter zijn verloving groots aan te pakken. “Sofie is leerkracht, dus ik maakte eerst T-shirts voor al haar leerlingen met leuke opschriften. ‘Juf Sofie is de beste’ of eentje met een ‘Super Sofie’-logo. Die liet ik haar klas de dag van de verloving aantrekken.”

Quote Sofie moest vooral die laatste ballon vinden met de sleutel van onze slaapkamer, want daar zat ik op één knie, mét ring. Peter

En hij bestelt 5.000 ballonnen. “Mijn plan was om ons appartement tot aan de nok te vullen met ballonnen en een aantal daarvan te vullen met confetti, bloem of water. In één ballon zou dan het doosje van de verlovingsring zitten, zonder ring weliswaar, en in een andere ballon de sleutel naar onze slaapkamer. Sofie moest vooral die laatste ballon vinden, want in onze slaapkamer zat ik op één knie, mét ring.”

Om alles in goede banen te leiden, krijgt Peter hulp van Sofies zus, twee neven en haar moeder. Ze blazen de hele dag ballonnen op. “Heel wat familieleden waren op de hoogte van mijn plan. Ook Sofies vader, die ik even daarvoor om de hand van zijn dochter had gevraagd. Ondanks dat we twee opblaasmachines hadden geregeld én zelfs twee machines die ballonnen dichtknoopten, zijn we door tijdgebrek maar tot zo’n 3.500 ballonnen geraakt. De overige 1.500 liggen nog altijd te verduren in de kast.” (lacht)

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Links: Het appartement vol ballonnen. Rechts: Sofies reactie bij thuiskomst. © Peter

Camera’s

Peters plan is tot in de puntjes uitgedacht. Hij heeft zelfs camera’s in de woonkamer staan zodat hij Sofies reactie achteraf kan terugzien. En toch verloopt zijn plan in realiteit niet vlekkeloos.

“Net op de dag van de verloving besloot Sofie om nog enkele ouders van leerlingen te spreken na school. Ze kwam dus veel later thuis dan verwacht. Ondertussen zat ik al een hele tijd opgesloten in de slaapkamer.”

“Ik wist ook helemaal niet dat Peters plan al begon bij de T-shirts van mijn leerlingen”, zegt Sofie. “Ik dacht dat mijn school dat had geregeld. Mijn frank viel pas toen ik thuiskwam en de deur opende. ‘Oh my god, het is nu!’, riep ik. In mijn enthousiasme las ik niet eens de instructies aan de deur.”

Quote ‘Eindelijk!’, riep Peter toen ik die kamer binnenkwam. Sofie

Peter had namelijk een speciale ballonenprikker laten maken door de zus van Sofie, die juwelenontwerpster van opleiding is. “Maar ik ben gewoon met mijn sleutelbos in het wilde weg beginnen prikken”, lacht ze. “Ik hoefde gelukkig niet alle ballonnen kapot te maken: die met de sleutel van de slaapkamer had ik relatief snel te pakken.”

“Allé, eindelijk!”

Relatief snel is codetaal voor zo’n twintig minuten: dan vindt Sofie de sleutel die haar naar Peter leidt en kan ze zich richting hem een weg beginnen te banen door de zee van ballonnen. “‘Eindelijk!’, riep hij toen ik die kamer binnenkwam”, lacht Sofie.

“Ik heb er toen niet veel woorden meer aan vuil gemaakt, maar meteen gevraagd of ze mijn vrouwtje wilde worden”, vult Peter aan. “Nadien hebben we samen de overige ballonnen kapot geprikt. Als kers op de taart zijn we die avond nog gaan uiteten.”

Een jaar later, op 11 juni 2011, trouwt het koppel. “En afgelopen jaar hebben we een groot feest georganiseerd voor onze tiende huwelijksverjaardag. Dat was opnieuw een prachtige dag”, vertelt Peter.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Peter en Sofie op hun tiende huwelijksverjaardag. © Peter

Mocht Peter zijn verloving opnieuw uitvoeren, zou hij het exact weer zo doen. “Sofie zegt altijd dat ik die dag 10.000 bonuspunten heb gescoord bij haar. Daar zijn er nu al een aantal van verdwenen natuurlijk. (lacht) Maar het blijft wel een ding tussen ons”, zegt Peter.

“Dat klopt”, vult Sofie aan. “Nu we intussen elf jaar en drie kinderen later zijn, lachen we daar nog altijd mee. Door mijn drie bevallingen heb ik wel een grotere voorsprong bonuspunten opgebouwd (giechelt). We genieten volop met onze drie kleine bengels. Het is weer een andere fase van ons liefdesverhaal, maar even charmant.”

