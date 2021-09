IKEA lanceert een primeur: een wereldwijd online festival dat maar liefst 24 uur (!) duurt

Het lijkt een vreemd concept: een meubelketen dat een festival organiseert. Maar dat is toch exact wat de Zweedse meubelketen IKEA op donderdag 16 september zal doen. Het concept? Geen festival op een zonovergoten weide en een lauw biertje in de hand, wél een wereldwijde tour waarbij je virtueel een bezoekje brengt aan de woningen van verschillende artiesten, dj’s, ontwerpers, chef-koks … Naast die home tours, met natuurlijk allerlei IKEA-spullen in de kijker, heeft het IKEA Festival nog veel meer in petto. Tijdens het 24 uur durende festival, ontdek je in primeur de nieuwste IKEA-collecties, volg je gesprekken over onderwerpen zoals zuivere lucht en circulariteit én bezoek je als een van de eersten het nieuwe digitale IKEA-museum.

Het concept belooft dus in elk geval al veel goeds, maar ook de line-up van het festival is veelbelovend. Zo kan je luisteren naar intieme thuisconcerten en live dj-sets van o.a. Masego en dj Kaytranada. Ook kan je (virtueel) binnenkijken in de studio van bekende ontwerpers, zoals Ilse Crawford en Virgil Abloh. En uit ons land zijn er enkele namen van de partij die het festival in goede banen zullen leiden. Zo zal YouTuber en radiopresentator Average Rob tussen 9 uur en 18 uur vier huizen bezoeken.

Welke woningen je bezoekt, met wie je samen kookt of naar welke muziek je luistert, ligt trouwens volledig in jouw handen, want je kan de hele dag kiezen tussen maar liefst tien verschillende ‘rooms’. Zin in om deel te nemen? Schrijf dan 16 september in je agenda. Het IKEA Festival start die dag om 8 uur ‘s ochtends en is volledig gratis. Het enige wat je moet doen, is naar deze website surfen!

