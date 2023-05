“Ik woon samen met iemand die van me profiteert.” Suzanne (58) heeft financiële zorgen bij haar partner

Griet hoopt op een relatie met haar fuckbuddy. “Ik mag het hele weekend bij hem blijven. Betekent dat niets?”

Griet (25) is dolverliefd op Tom (26), maar hij wil geen relatie. Dus zijn ze friends with benefits. Lastig voor Griet, want soms wil Tom enkel seks en soms doet hij melig en romantisch met Griet. “Ik mag vaak blijven slapen na de seks. Hij zegt zelfs dat hij me graag ziet.” Kan ze hopen op meer? Kunnen friends with benefits ooit een koppel worden? Relatietherapeut Wim Slabbinck geeft antwoord.