“Ik wilde vliegensvlug vermageren”. Tim injecteert zich met diabetesmedicijn. Expert licht gevaren toe

Britten kunnen obesitasme­di­cijn zonder voor­schrift krijgen, maar dat is geen goed idee volgens expert

Een injectie die je hongergevoel onderdrukt, om zo overtollige kilo’s te verliezen: in het Verenigd Koninkrijk haal je het sinds kort gewoon in de apotheek. Hier in België heb je voor Saxenda dan weer wel een voorschrift nodig — al volgt niet elke arts die regel even nauwgezet. Hoe koosjer is het om een obesitasmedicijn aan de brede bevolking aan te bieden? Obesitasprofessor Luc Van Gaal reageert.

22 maart