“Ik wil het woord ‘bikini body’ hier niet horen.” Eerste ‘bodypositive gym’ in ons land is geopend

Wat krijg je als een psychologe een sportclub uit de grond stampt? Nadat Gudrun Hespel van haar cliënten hoorde hoe slecht ze zich voelden in een traditionele fitness, nam ze het heft in eigen handen. “Als je het idee loslaat dat je je lijf moet veranderen, kan je pas echt voelen wat sporten allemaal met je lichaam en geest doet.”

Weinig plekken zo imponerend als een fitnessketen. De monumenten van de traditionele afbeulzaal flikkeren als traumatiserende flashbacks op mijn netvlies. De posters met glimmende sixpacks, de automaat met proteïneshakes, de hevig kreunende macho’s die je bekijken alsof je een vorkliftchauffeur moet zijn om een halter uit het rek te mogen nemen, de groepslesinstructeur in het shirt met opschrift ‘sweat is just fat crying’.

Mensenlief, ik hou van sporten, maar ik haat gaan sporten.

Ik ben niet de enige, zo blijkt uit een poll die psychologe en personal trainer Gudrun Hespel bij haar 47.000 volgers afnam. Hoewel Hespel, die naast een praktijk ook een succesvolle app met (home)work-outs en looptrainingsschema’s uitbracht, voornamelijk een jong, vrouwelijk publiek met een interesse voor sport aantrekt, gaf 86 procent van dat publiek toch aan zich niet goed te voelen wanneer ze gingen sporten. “Ik was daar echt even niet goed van”, vertelt Hespel, die deze erbarmelijke cijfers ging uitspitten.

In contact komen met je lijf zonder het te willen veranderen

De hoofdreden was dat mensen in klassieke gyms het gevoel kregen dat het allemaal rond uiterlijk draait. Dat het doorgaans een hele kille, harde, prestatiegerichte wereld is, waar vrouwen zich minder op hun gemak voelen.

Quote Ik wil mensen op een zachte manier met sporten in aanraking laten komen. Gudrun Hespel

“Voor veel mensen bleek er geen optie te bestaan om gewoon te gaan sporten omdat het leuk is, of omdat je voor jezelf wil zorgen. Ik ben toen als psycholoog gaan nadenken hoe ik een omgeving kan creëren waar mensen zich wel op hun gemak voelen, waar ze weer in contact komen met hun lijf zonder dat ze het meteen willen veranderen, maar dat ze het kunnen vieren voor de ongelofelijke machine die het is. Sporten kan fantastische dingen doen voor je lichaam en geest, en het is mijn doel om meer mensen daar op een zachte manier mee in aanraking te laten komen.”

Het resultaat is Re.Charge, de eerste body positive gym van België, op het Antwerpse Eilandje. Wie binnenkomt ziet geen intimiderende posters of weegschaal, maar een arsenaal aan bodylotions, geurkaarsen en meditatietools. “Ik wil dat mensen vanaf de eerste seconde dat ze hier een voet binnenzetten doorhebben dat dit een plek is waar je voor jezelf zorgt, niet waar je jezelf in een keurslijf dwingt.” Dat concept van mildheid heeft Hespel laten doortrekken naar het interieur, waar afgeronde hoeken en warme materialen zoals hout mensen welkom moeten doen voelen, in combinatie met een (koffie)bar en boetiek waar je kan blijven hangen.

Een gewichtsneutrale setting

Natuurlijk ligt de focus er wel op sport. Mensen kunnen bij Re.Charge terecht voor groepslessen in verschillende disciplines, personal training, voedingsadvies en begeleide fitness, waarbij je om de zes weken opgevolgd wordt.

Quote Pas als je het idee loslaat dat je je lijf moet veranderen, voel je echt wat sporten allemaal met je doet. Gudrun Hespel

“Ik wil mensen leren dat gezond gedrag inhoudt dat je actief bent en tijd neemt voor jezelf, dat je lief bent voor je lijf door het te bewegen en het juist te voeden, maar binnen een gewichtsneutrale setting. Mijn trainers heb ik dat ook echt ingepeperd: ik wil het woord bikini body niet horen. Je bent hier ook welkom als je wilt afvallen, maar daar focussen wij niet op. Ik ben ervan overtuigd dat als je het idee loslaat dat je je lijf moet veranderen, je pas echt zal voelen wat sporten allemaal met je doet.”

Tijdens het bootcamp voel ik aan den lijve wat Hespel hiermee bedoelt. De zaal is gevuld met allerlei soorten lichamen en allerlei soorten levels, en in plaats van te schreeuwen “dat we moeten denken aan de laatste keer dat we een jeans zijn gaan kopen”, worden we op een positieve manier aangemoedigd en op energieke wijze afgebeuld. Het is een verademing, zij het enkel in figuurlijke zin. Zelfs in deze setting blijkt een burpee een afschuwelijke oefening.

