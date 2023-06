“Ik wil een meisje.” Geslachtskeuze is illegaal bij ons, maar is dat echt nodig?

vtwonen Geef je de planten in je tuin best 's avonds of ‘s ochtends water?

Dezer dagen halen we vlot temperaturen rond de 30 graden Celsius en de zomervakantie is zelfs nog niet begonnen. De planten in je tuin snakken logischerwijs naar water. Maar op welk moment van zo’n hete dag sproei of giet je jouw planten het best? Breek er je hoofd niet langer over: vtwonen.be legt het uit.