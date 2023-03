“Ik wil een ‘50 Shades’-vakantie in een villa op Ibiza.” 40 Vlamingen verklappen hun stoutste fantasie

Wat is de stoutste fantasie die je ooit had? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 38.700 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Mijn kinesist mag me eens ergens anders masseren.”

Lessen voor thuis: “Bespreek je fantasie met je partner, dit kan leuke gesprekken opleveren”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze keer? Vlamingen laten hun verbeelding graag de vrije loop gaan.

“Terwijl ik soms duidelijke verschillen zie in de antwoorden tussen mannen en vrouwen, is dat nu niét het geval”, begint Uwe. “Zowel mannen als vrouwen laten bijvoorbeeld weten dat ze fantaseren over groepsseks. Trio’s en orgieën komen voor, maar ook een avondje uit naar een parenclub.” Dat komt overeen met onderzoek van de Amerikaan Justin Lehmiller. Hij stelde vast dat slechts 5 procent van de mannen en 13 procent van de vrouwen nog nooit fantaseerde over groepsseks.

Quote We fantaseren graag over mensen die autoriteit uitstralen en vervolgens hun boekje te buiten gaan. Uwe Porters

Nog iets wat opvalt: de reacties zijn erg gedetailleerd. “Iemand stuurde: ‘Mijn stoutste fantasie gaat over seks op de eerste werkdag van mijn zogezegde nieuwe job, met de hr-manager of mijn nieuwe bazin’. Dat is specifiek, hé. (lacht) Hoe dat komt? Ik ben niet helemaal zeker. Wellicht ligt het aan de vraag die we gesteld hebben. Door te vragen naar dé stoutste fantasie triggeren we mensen om er expliciet over na te denken.”

Verder blijkt uit de rondvraag dat verboden vruchten nog steeds het lekkerste smaken. Sommige mensen dromen van seks met een collega, een minnaar of zelfs de buurman. “Er worden ook veel kinesisten, artsen, leerkrachten en politie-agenten genoemd”, stelt Uwe vast. “Blijkbaar fantaseren we graag over mensen die autoriteit uitstralen en vervolgens hun boekje te buiten gaan.”

Een belangrijke nuance: we kunnen perfect over iets of iemand fantaseren zonder dat in het echt te willen. “Voor veel mensen blijft het bij fantaseren en hoeft er in het echte leven niks te gebeuren.”

Een vrouw vertelde dat ze helemaal wild wordt van BDSM, maar dat niet durft te zeggen tegen haar partner. “Dat gebeurt vaker dan we denken”, meent Uwe. “Met ‘Breek de Week’ hebben we een uitzonderlijke plek gecreëerd waar vrouwen en mannen hun ziel blootleggen, terwijl ze dat thuis niet durven doen. Dat is jammer, want daar kunnen nochtans leuke gesprekken uit voortvloeien.”

Gebruik deze rubriek als hulpmiddel, tipt Uwe nog. “Je kan samen met je partner de antwoorden overlopen en vragen wat hij of zij erover denkt. En je bent vertrokken.”

