“Ik werd al kip of vleermuis genoemd.” Katrien (55) schaamt zich voor haar grote schaamlippen

“Tijdens seks is het zelfs erger.” Dina’s (26) vagina ruikt slecht. Wat kan ze daaraan doen?

“Al jaren heb ik last van een soort visgeur daar beneden. Niks helpt. Dit begint echt een probleem te worden in mijn relatie.” Dina* (26) heeft last van een uitgesproken vaginageur, net zoals veel vrouwen. Een gynaecoloog legt uit wat daar de oorzaak van is en vooral: wat je eraan kan doen. “Speciale zepen en diëten helpen totaal niet.”