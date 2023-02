“Ik steek een middelvinger op naar de natuur.” Heidi en Gwendolina bevallen straks van een baby voor een ander

Diepe V-nek bij mannen is helemaal trendy. Mo­de-ex­pert: “Ideaal voor op restaurant”

Jawel, tegenwoordig is een diep decolleté niet enkel sexy bij vrouwen, maar ook bij mannen. We spotten de trendy look al bij grote sterren als zanger Harry Styles of acteur Timothée Chalamet, maar ook Vlaamse BV's als Matteo Simoni of Aster Nzeyimana durven meer borstkas te tonen. Kan iedereen het dragen? Onze modejournalist David Devriendt geeft tips.

