“Ik smokkelde haar as naar de VS.” Herman Verbruggen over zijn eerste keer, het vaderschap en gênante momenten

Gedragen door Carrie Bradshaw, Jackie Kennedy en nu bij IKEA: dit vrolijke Finse label uit de seventies is weer in

Marimekko is weer hip. Letterlijk, want hun wellnesscollectie met IKEA ligt nu in de winkels. En eerder al gingen ze in zee met Uniqlo en Adidas. Hoe komt het dat het Finse heritagemerk dat vooral floreerde in de jaren zestig en zeventig opnieuw zo van zich laat horen? Toeval is het niet.