“Ik noemde mijn baarmoeder een seriemoordenaar met een kettingzaag.” 2 vrouwen over endometriose

Vera Esmeralda en Eveline behoren tot de grote groep vrouwen die lijden aan endometriose. Een ziekte die leidt tot enorme pijn in de buik en soms onvruchtbaarheid, maar die tóch nog serieus onderschat wordt. Omdat maart ‘endometriosebewustwordingsmaand’ is, doen ze hun verhaal. “Toen ik na de operatie het gezicht van de chirurg zag, wist ik dat mijn vermoedens klopten.”

Eén op de tien vrouwen heeft endometriose en wellicht zijn het er nog veel meer. Dat komt omdat de diagnose erg moeilijk om te stellen is. Gemiddeld valt die pas na acht jaar, maar de chronische ziekte heeft wel een serieuze impact op het leven van die vrouwen. Daarom noemen ze het weleens ‘de tikkende tijdbom in de buik’.

Vera Esmeralda (29): “Door wat ik meemaakte, hebben we onze kinderwens opgeborgen”

“Veertien jaar lang heb ik gezocht naar een verklaring voor de pijn”, vertelt Vera Esmeralda. Sinds de eerste keer dat ze haar maandstonden kreeg, had ze al klachten. Als tiener bezocht ze de ene dokter na de andere, maar die konden geen antwoord bieden. “Omdat er niets anders opzat, neem ik sinds mijn veertiende de pil. Ik denk dat ik het hele gamma aan anticonceptiepillen uitgeprobeerd heb, in een poging de pijn te stillen.”

“Jaren later was ik met mijn partner gaan samenwonen. We hadden trouwplannen en droomden van ‘huisje- tuintje-boompje-kindje’, dus stopte ik voor het eerst in jaren met contraceptie. Volgens de gynaecoloog zou ik ‘geen enkel probleem hebben om zwanger te raken’. Maar de tijd verstreek en er gebeurde niks. Behalve de pijn, die werd steeds erger.”

Quote Ik moest huilen. Oef, dacht ik, ik ben niet gek. Vera Esmeralda, Behind Endo (Stories) vzw

“Op den duur was het zo erg dat ik mijn baarmoeder ‘een seriemoordenaar met een kettingzaag’ noemde. Het was een heel snijdende pijn, alsof mijn organen aan flarden werden gerukt.” Een kennis van Vera Esmeralda opperde dat ze endometriose had, want de symptomen leken er erg op. Al googelend zag Vera Esmeralda alle puzzelstukjes in elkaar vallen.

Ze werkte destijds als verpleegkundige in een ziekenhuis, en toen ze zag dat er een gespecialiseerde endometriosedienst was, maakte ze een afspraak. “Tijdens de eerste vaginale echo zag de arts dat mijn buik vól zat met endometrioseweefsel. Op dat moment moest ik huilen. Oef, dacht ik, ik ben niet gek. De pijn zit niet tussen mijn oren, maar bestaat echt.”

“Ik had een gezwel zo groot als een pompelmoes”

Er volgde een operatie en achteraf startten Vera Esmeralda en haar man een fertiliteitstraject. “We kozen voor kunstmatige inseminatie, maar na twee pogingen zijn we gestopt. Hoewel niemand me geloofde, voelde ik dat er nog endometrioseweefsel in mijn buik aanwezig was.”

Ook de pijnklachten kwamen razendsnel terug, nog feller dan voordien. “De pijn was een constante geworden, en hij straalde zelfs uit naar mijn bovenbenen. Ik slikte Ibuprofen en Dafalgan alsof het snoepjes waren. Via mijn huisarts kreeg ik zelfs Tramadol, een morfine-achtige pijnstiller waar ik wazig van werd.”

Vera Esmeralda wilde een tweede opinie: ze ging opnieuw onder de scanner en werd geopereerd. “Er zat niet alleen nog endometrioseweefsel in mijn buik, maar ook een gezwel zo groot als een pompelmoes. Ze hebben die cyste verwijderd, net als het kluwen aan littekenweefsel en endometrioseweefsel, vier centimeter endeldarm en een stuk blinde darm.”

Sindsdien gaat het veel beter met Vera Esmeralda. “Ik neem nog de pil, maar de pijn is weg. Dat maakt voor mij een wereld van verschil”, zegt ze. “Onze kinderwens hebben we opgeborgen. Door alles wat ik heb meegemaakt, heb ik een fertiliteitsscore van twee op tien. Dat wil zeggen: zélfs met IVF is de kans immens klein dat we een kindje zullen krijgen. Dus waarom zouden we het onszelf aandoen om weer in die rollercoaster te stappen? Kunnen we dan niet beter genieten van het leven?”

“Wat ik meeneem: je moet sterk in je schoenen staan. Je lichaam is jouw zaak, dus luister naar je buikgevoel en strijd voor de beste zorg. Laat je niet afschepen en zoek iemand die je klachten serieus neemt. Want er is nog steeds weinig geweten over endometriose. Als het een mannenziekte was, bestond er al een medicijn. Maar helaas gaat er nog veel foutieve informatie rond.”

Wat is endometriose? Endometriose is een chronische ziekte waarbij er zich vreemd weefsel in het hele lichaam kan bevinden. Bijvoorbeeld op het middenrif en de longen, maar voornamelijk in de buikholte, op en rond de eierstokken, blaas en darmen. Daar leidt het tot verklevingen van organen en ontstekingsreacties. Bij veel vrouwen is het weefsel gevoelig voor hormonen, wat zich onder andere uit in zeer pijnlijke menstruatieklachten elke maand en vruchtbaarheidsproblemen. Vele vrouwen ervaren echter ook elke dag van de maand pijn vanwege de aangetaste organen en zenuwen.

Eveline (29): “Te pas en te onpas had ik een endo belly, een dikke, opgeblazen buik”

Eveline zit in hetzelfde schuitje als Vera Esmeralda: sinds ze menstrueert, heeft ze pijn. “De gynaecoloog veegde mijn bezorgdheid telkens van tafel. ‘Ach, da’s normaal’, zei ze.” Nadat Eveline verhuisde, kwam ze bij een nieuwe gynaecoloog terecht die wél meteen veronderstelde dat het om endometriose ging.

“Uit voorzorg stelde mijn nieuwe gynaecoloog een plan van aanpak op: ik kreeg zwaardere pijnstillers en een nieuwe pil. Maar die hadden niet het gewenste effect. De bloedingen werden harder. De pijn werd erger en erger. Zelfs vrijen deed pijn. Ik kon niet naar het toilet gaan. En ik had te pas en te onpas een dikke, opgeblazen buik - iets wat ik nu mijn ‘endo belly’ noem.”

Quote Vijf uur lag ik op de operatieta­fel. De artsen hebben de endometrio­se weggebrand en een stuk darm weggesne­den. Eveline

Eveline drong aan op een kijkoperatie. “Die heeft nog geen kwartier geduurd”, zegt ze. “Toen ik na de operatie wakker werd en het gezicht van de chirurg zag, wist ik dat mijn vermoedens klopten. Ik had de ‘grote endometriose jackpot’. Het endometrioseweefsel was doorheen mijn darm gegroeid, wat ertoe leidde dat mijn darm, eileiders en baarmoeder aan elkaar verkleefd waren.

Een paar maanden later moest ze opnieuw onder het mes. “Deze keer lag ik ruim vijf uur op de operatietafel. Ze hebben de endometriose weggebrand en een stuk darm weggesneden.” Daarna was Eveline hoopvol. “Ik was overtuigd dat het ergste gepasseerd was. Een hele tijd ging het ook héél goed. De pijn en miserie leek voorbij. Tot de symptomen na anderhalf jaar wéér terugkwamen.”

Volledig scherm Vera Esmeralda en Eveline. © Behind Endo (Stories) vzw

“Nu wil ik vooral een manier zoeken om met de ziekte en de angst te leren leven”

Een MRI-scan en de zoveelste operatie toonden dat Eveline vooral littekenweefsel had. “‘Oef’, zeiden de artsen, ‘het is tenminste geen endometriose.’ Maar de pijn was even erg, hoor. Bovendien raakten de artsen mijn darm tijdens de operatie en scheurde de hechting een dag later. Het gevolg: een lekkende darm, een spoedoperatie en een tijdelijke stoma.”

“Achteraf kreeg ik een zware klap. Na mijn eerste operatie dacht ik nog dat alles goed zou komen. Nu wil ik vooral een manier zoeken om met de ziekte te leren leven. Endometriose heeft me veel afgenomen. Mijn vrijheid: als ik pijn heb, kan ik niet doen wat ik wil. En mijn kinderwens: ik weet gewoon niet of ik kinderen kan krijgen. Ik word alleszins begeleid om mijn kans te maximaliseren. Na alle ingrepen aan mijn darmen kreeg ik ook nog eens voedselintoleranties. En dan is er nog de voortdurende angst dat de endometriose zal terugkomen.”

Quote Ik ben nog steeds niet pijnvrij. Eveline

Daarom probeert Eveline vooral preventief te werken, tégen de pijn die komt. “Want ja, ik ben nog steeds niet pijnvrij. Ik ga naar een psycholoog en een osteopaat om de stress in mijn hoofd en buik onder controle te krijgen. Daarnaast helpt een kinesist me om mijn spieren te versterken. En ik pas mijn voeding waar mogelijk aan om zo endometriose-vriendelijk te eten en mijn endo belly te vermijden”

“Bovenal probeer ik om strijdlustig en mijn enthousiaste zelve te blijven. Ik ben een opgewekt iemand en wil gelukkig in het leven blijven staan. Ik bén mijn ziekte niet. Ik probeer dus een manier te vinden om mét mijn ziekte te leven en nog steeds mezelf te zijn.”

