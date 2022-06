“Ik negeerde elk signaal van mijn lijf.” Laura (27) vertelt hoe anorexia haar langzaamaan te pakken kreeg

Kim Kardashian verloor in 3 weken tijd 7 kg om in haar jurk te passen. Diëtiste stelt zich vragen bij deze stunt

Kim Kardashian betaalt een flinke prijs voor haar indrukwekkende verschijning op het Met Gala: het regent online woedende reacties. Om in haar iconisch jurk te passen — Marilyn Monroe droeg de jurk al eens in 1962 — viel de superster namelijk op 3 weken tijd 7 kilogram af. Klinisch diëtiste Sanne Mouha legt uit hoe (on)gezond zo'n crashdieet is, en waarschuwt dat de boodschap van de realityster nog gevaarlijker is dan het dieet. “Vooral vitaminen en proteïnen zijn belangrijk.”

4 mei