“Ik maakte een fout, hij begon te schreeuwen.” Expert geeft raad bij hevige emoties op de werkvloer

Jeanne met de pet, dié is hip deze zomer: 'baseball cap' draag je nu zelfs bij jurkje of maatpak

De pet is helemaal terug - en niét alleen voor stoere mannen, bad hair days of om de zon uit je ogen te houden op vakantie. Jonge vrouwen dragen massaal ‘baseball caps’, zelfs bij een fleurige jurk of een maatpak. “Het is een fashion-item geworden en past bij élke outfit”, vertelt styliste Sarah Roelstraete. Wij zochten uit vanwaar de trend komt en bij welke outfits petten het beste matchen.

1 juni