“Ik krijg heftigere orgasmes.” Na de geliefde Satisfyer: 3 experten tippen nog straffe seksspeeltjes voor mannen

“Waarom kunnen sommige vrouwen ejaculeren en wat is het val­lei-orgasme?” Seksuoloog Chloé De Bie beant­woordt 18 lezersvra­gen

Explosies in je hoofd, ogen die wegdraaien en golven van extase die over je lichaam rollen. Dát is een orgasme. De kers op de taart bij het liefdesspel, maar verder blijft het nog een groot mysterie. Relatietherapeut en klinisch seksuoloog Chloé De Bie beantwoordt daarom achttien vragen van onze lezers. Over squirten of het prostaatorgasme, bijvoorbeeld. Maar ook: wat als het hoogtepunt te vroeg of helemaal niet komt? “Bij een anhedonisch orgasme heb je wel de lichamelijke sensaties, maar niet het plezierige gevoel.”