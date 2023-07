“Ik kan niet slapen in een andere pyjama.” Rik is ‘verslaafd’ aan zijn slaaproutine. Is dat normaal?

Net zoals de ‘befkes’: 61 vrienden­groe­pen die ook met een creatieve naam pronken. “De big titties”

Je kent vast de ‘befkes’, de drie prettig gestoorde vriendinnen uit de Streamz-reeks ‘F*** You Very, Very Much’. Wat blijkt? Vrienden die hun groepje een bizarre naam toekenden, bestaan ook in real life. 61 lezers stuurden hun opvallende en soms ronduit bizarre groepsnamen door. “De Katerclub? Tegenwoordig zijn wij meer de Waterclub.”