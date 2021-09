“Ik kan me niet meer hechten. Ligt het aan mij?” Lenie (32) vindt na haar scheiding geen nieuwe relatie. Relatietherapeut Wim Slabbinck geeft raad

Lenie: “De relatie met mijn ex was toxisch. Onze breuk en al wat erop volgde – onder meer een lange procedure in de rechtbank – heeft me gebroken. Door dit alles heb ik een flinke ‘eeltlaag’ gekregen. Ik ben harder geworden. Ik heb het emotioneel én financieel zwaar gehad. Op de dagen dat mijn zoon bij zijn papa is, draai ik nog steeds dubbele shiften, om rond te komen.”