“Ik kan haar pesterijen niet meer aan”: het gedrag van Toms ex schaadt zijn nieuwe relatie. Relatietherapeut Wim Slabbinck geeft raad

“Vijf jaar geleden kwam Tom in mijn leven via een datingsite. Ik viel voor hem omdat hij een grote stevige man is, maar toch een kwetsbaarheid over zich heeft”, vertelt Mirte. “Hij is zorgzaam en heeft gevoel voor humor. Tom heeft twee kinderen uit zijn eerste huwelijk. Ik heb één zoon en samen kregen we nog een dochtertje. Een hele bende samen. (lachje) We vormen een topteam, maar door het wangedrag van Toms ex staat alles op losse schroeven. Zij ziet ons als een bankautomaat, ze zet de kinderen tegen ons op en stuurt regelmatig een deurwaarder op ons af voor rekeningen die we zogezegd niet betaald hebben. Ze koopt bijvoorbeeld elke week nieuwe kleren voor de kinderen, en presenteert ons de helft van de rekeningen, zonder overleg. In haar mails spreekt ze dreigende taal: ‘Als we niet meteen betalen, zullen we ons dat beklagen.’ Ooit beloofde ze haar kinderen een huisdier als ze aan de politie zouden getuigen dat ik hen mishandelde. Ze verandert afspraken voor de meest idiote redenen; dat de kinderen bij ons hotdogs hebben gegeten in plaats van een deftige warme maaltijd bijvoorbeeld. Ik kan nog uren doorgaan. De lijst van pesterijen is eindeloos lang.”