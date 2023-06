“Ik heb warme herinneringen aan een Fransman.” Radiostem Michèle Cuvelier over lol, roddels en liefde

De zonnebril met gekleurde glazen van je opa is weer hip, maar beschermt hij je ogen voldoende?

Ga je straks een terrasje doen of wil je dit weekend genieten van de zon? Dan is een degelijke zonnebril geen overbodige luxe, want ook je ogen kunnen verbranden. Wie hip wilt zijn, draagt een nostalgische bril met gekleurde glazen. Cool, ja. Maar beschermt het je even goed als een ander exemplaar? Opticien Serge Bruninx: “Niet elke kleur werkt even goed.”