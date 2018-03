Ik geloof in eeuwige liefde Matchmaker Jani Kazaltzis (38) Anke Michiels

24 maart 2018

12u08 1 Nina Voor zijn nieuwe programma duikt Jani Kazaltzis de studio in. In ‘Matchmakers’ laat de fashiongoeroe vrijgezellen daten … zonder dat ze het zélf weten. We vragen de cupido van VIER de kleren van het lijf over seks, relaties én oneerbare voorstellen.

«Sta ik niet te vrouwelijk op die foto?» Jani Kazaltzis mag dan wel in de smaak vallen bij kinderen, mannen en huisvrouwen van 7 tot 77 … dat bekent niet dat Vlaanderens bekendste stijlgoeroe niet ook eens onzeker kan zijn. Over zijn uiterlijk én zijn diepste gevoelens. Maar een pil om hetero te worden zou hij níét slikken. Daar is Jani resoluut in. «Het klassieke mama-papaverhaal … ik mag er niet aan denken.» Met niet één maar twee programma’s waarvan de Griekse modegod het uithangbord is, heeft Kazaltzis het beredruk. Momenteel werkt Jani zeven dagen per week aan zijn nieuwe VIER-baby ‘Matchmakers’. Hopelijk lijdt zijn liefdesleven er niet onder …

Na ‘All you need is Jani’ is ‘Matchmakers’ opnieuw een datingprogramma. Wordt Jani Kazaltzis de nieuwe Ingeborg?

«Ik denk niet dat we te vergelijken zijn … Al vind ik Ingeborg wel een toffe, ik moet altijd met haar lachen. Maar ‘Matchmakers’ is absoluut ‘Blind Date’ niet. Blijkbaar vindt VIER mij geloofwaardig in de rol als koppelaar. Ik denk dat ik door mijn empathie mensen goed aanvoel – als stylist moet je dat eveneens doen. De link naar koppelen is snel gelegd. Met hun zelfvertrouwen stijgt ook de zin van mensen om de mooie momenten in het leven te delen. Voor mezelf is ‘Matchmakers’ geen grote stap, en ik vermoed voor de kijker ook niet. Ik verlaat wel mijn comfortzone, want ik heb ooit tegen mijn bazen gezegd dat ik mijn ontslag zou aanbieden mochten ze me wegmoffelen in een muffe opnamestudio. Maar Mathias Coppens heeft me gecoacht om ook in de studio mezelf te zijn.»

Heb jij weleens eerder mensen gekoppeld?

«Ja, maar die zijn helaas niet meer samen. (lacht) Ik vind het fijn om bij mensen die ik graag zie het lot een handje te helpen. Daar draait ‘Matchmakers’ ook om: ik zorg ervoor dat singles elkaar als bij toeval ontmoeten.»

Er zijn meer en meer vrijgezellen in Vlaanderen. Hoeven zij zich niet het kneusje te voelen?

«Mensen zijn vaak bang om aan te geven dat ze op zoek zijn naar een potje dat op hun dekseltje past, omdat ze daten met een wildvreemde vaak een geforceerde situatie vinden. Een stresserende gebeurtenis waar geen van de partijen zichzelf kan zijn. Maar single zijn hoeft geen schande te zijn.»

‘De mens is niet gemaakt om alleen te zijn’, klinkt het nochtans.

«Single zijn kan ook in je voordeel pleiten. Al heb ik natuurlijk makkelijk praten, want ik heb al tien jaar een lief … Ik denk dat als je goede vrienden hebt en een netwerk waarop je kan terugvallen, het ook een pak voordelen biedt om als vrijgezel door het leven gaan. Mensen die gelukkig zijn als single moeten we zeker niet gaan storen. (lacht)»

Stel dat jíj een blind date hebt, is één afspraakje dan genoeg om een goede indruk te maken?

«Ik geloof wel in liefde op het eerste gezicht. Al twee keer heb ik een partner leren kennen en was het meteen koekenbak. Je hebt mensen die sceptisch zijn bij een coup de foudre, maar volgens mij is het een goede graadmeter voor de levensvatbaarheid van een relatie.»

Geloof jij ook in eeuwige liefde?

«Zeker. Zo ben ik nog altijd bevriend met mijn ex. Vriendschap is ook een vorm van liefde. Het is niet omdat de relatie op zijn einde loopt dat je plots vijanden moet worden. Liefde kent verschillende vormen.»

Je hebt geen relatie nodig om gelukkig te zijn Jani Kazaltzis

Stel dat je single bent, is Tinder dan dé plaats waar jij een lief zou zoeken?

«Ik weet dat je op Tinder moet swipen, maar ik heb de datingapplicatie nog nooit gebruikt. Noem me ouderwets, maar mensen in real life leren kennen, vind ik toch interessanter. Voor een eerste date kies ik wel altijd een plek uit waar ik snel de benen kan nemen. Als de jongen me niet bevalt, wil ik kunnen vluchten. Liever op café dan op restaurant, dus. Want stel je voor dat je nog drie gangen aan tafel moet zitten met iemand die je niet lust. Het hele proces van aantrekken en afstoten fascineert me wel. Iemand leren kennen in een bar of discotheek en vervolgens zijn nummer vragen … daar is lef voor nodig. Ik kan snel geprikkeld worden, maar ook snel weer afknappen. Stel dat iemand een vreemd accent heeft of lelijke schoenen draagt, dan is mijn goesting al over. Ik betwijfel of Tinder – met al die bewerkte foto’s – mijn dada zou zijn.»

Krijg jij als BV veel seksueel getinte berichten in je inbox?

«Ik krijg vooral mails van jonge vrouwen, oneerbare voorstellen zitten daar niet tussen. Het gebeurt weleens dat een gast met mij iets wil gaan drinken of schrijft dat ik er goed uitzie … maar daar ga ik niet op in.»

Heb jij liefde of een relatie nodig om je goed in je vel te voelen?

«Moeilijke vraag. Liefde heb je zeker nodig, maar een relatie hoeft geen must of voorwaarde te zijn om je goed in je vel te voelen. Nee, je moet eerst tevreden zijn met jezelf voor je geluk in de liefde mag najagen. Volgens mij loopt het mis zodra je je partner nodig hebt om de dag door te komen. Maar dat is een dunne grens, want uiteraard haal je energie uit een relatie … Toch mag je jezelf niet verliezen in je partner. Het gevoel dat ik niet meer zónder mijn lief kan? Dat vind ik een heel akelig idee.»

Kan je je pas openstellen voor liefde als je in vrede leeft met jezelf?

«Het is een cliché, maar jezelf graag zien is het moeilijkste wat bestaat. Met het klimmen der jaren leer je jezelf beter kennen én aanvaarden. Als je jong bent, trap je in de val om vooral je partner zijn of haar leven aangenamer te maken. Wat natuurlijk kan, maar dan alleen als je jezelf daarbij niet uit het oog verliest.»

Recent onderzoek wijst uit dat koppels elkaar slechts 20 procent van de tijd begrijpen.

«Dat geloof ik. De sterkte van een relatie zit ’m volgens mij in het feit dat je partner tevreden is met álles wat jij denkt, doet, zegt en voelt. Dat is – vanzelfsprekend – makkelijker gezegd dan gedaan. Want dat betekent dat als je lief zegt dat hij vandaag geen zin heeft om jou te zien, je moet zeggen dat je dat begrijpt én dat je aanvaardt dat dat hem gelukkiger maakt.»

Hoe goed ken jij jezelf eigenlijk?

«Meer dan 20 procent, denk ik. Alles is een leerproces. Met het ouder worden leer je eerlijker in de spiegel te kijken. Al zijn er vast ook nog verborgen deuren waar ik nog níét gekeken heb. Maar dat is niet negatief, want dat betekent dat je jezelf nog kan verrassen. Al was het maar door dingen anders te benaderen of out of the box te denken. Je hebt mensen die snel evolueren, bij mij gaat dat langzaam. Vaak denk ik lang na voor ik het geweer van schouder verander. In mijn carrière kan ik sneller van koers veranderen dan privé.»

Hoe goed ken jij je partner na tien jaar?

«Na tien jaar kent mijn man míj beter dan ik mezelf ken. En ik ken hem beter dan hij zichzelf kent.»

Wat is de koosnaam voor je vriend?

«Meestal zeg ik ‘baby’. En als ik boos ben of hem wil plagen, noem ik hem ‘rattenkop’.»

Ik wil begraven worden in een schoon kostuum Jani Kazaltzis

Wat zoek jij in een partner?

«Ik wil me goed voelen bij hem, en verwacht ook dat mijn vriend zich geborgen voelt in mijn gezelschap. Ik wil ook dat hij een eigen leven en vriendenkring heeft, en ook mij een eigen leven láát leiden. Samen plezier maken staat eveneens hoog op mijn verlanglijst. Wat ik vooral níét wil, is een mama-papaverhaal.»

Hoe bedoel je?

«Een planning van wie hoe laat thuiskomt en welk huishoudelijk klusje alvast voor zijn rekening zal nemen. Iedereen doet wat hij wil. En in het weekend zijn we zoals twee vrienden die het leuk vinden om in elkaars gezelschap te vertoeven. Maar het voelt nooit aan als een verplicht nummertje. We zijn dan twee verliefde pubers, maar de dagelijkse rompslomp van hoe koppels hun leven vormgeven laten we niet primeren. Dat vind ik een afknapper.»

Waar knap jij nog op af?

«Voorspelbaar wellicht: maar een outfit die me niet bevalt, vind ik een teleurstelling. Ook iemand die té afgeborsteld is, heb ik niet graag. Karakterieel loop ik niet hoog op met egotrippers. Maar daar knapt om het even wie op af, toch? Nu ik erover nadenk, geef ik blijkbaar iederéén een kans. (lacht)»

Wat is het zotste dat jij al gedaan hebt voor de liefde?

«Oh, mijn man aan de haak slaan! Om zijn telefoonnummer te bemachtigen, heb ik zijn gsm uit zijn broekzak gepikt. In de liefde moet je niet bescheiden zijn, maar volop je pijlen richten. Mijn lief had nog maar pas een groot cadeau gekregen voor zijn verjaardag … Toch heb ik hem voor Valentijnsdag een grote bos wilde bloemen cadeau gedaan. Het boeket was bijna een meter breed. En binnenkort plannen we ook nog een weekend qualitytime.»

Jani is best romantisch dus?

«Mijn lief en ik zijn allebei romantisch. Omdat ik moe ben van het vele werken, hing er vanochtend bijvoorbeeld een briefje aan de spiegel waar ‘Ik hou van jou’ op prijkte. En ‘Veel sterkte vandaag …’.»

Raar dat je zegt niet van het klassieke mama-papaverhaal te houden, maar wél überromantisch bent?!

«Oh my god … jij bent zó klassiek! Je kan perfect álles voor mekaar doen zonder je daartoe verplicht te voelen. Want zodra iets een vereiste wordt, ben je constant aan het zeuren tegen elkaar. Net omdat we vrij zijn in ons doen en laten, doen we veel voor elkaar. Zo kook ik vaak voor hem, maar daarom verwacht ik daar nog geen gunst voor in ruil. Als ik moe ben, gaat mijn lief voor mij wel eten halen, bijvoorbeeld, want hij kookt niet graag. Maar als het huis níét opgeruimd is of ik zélf naar de winkel moet, is dat eveneens prima.»

Stel, je partner was twee weken op reis. Wat is het eerste wat je doet wanneer hij terugkomt?

«Tijdens de week is hij sowieso in het buitenland, voor zijn job. Het eerste wat we doen op vrijdagavond is eten. Waarvan mag je zélf invullen. (lacht)»

Is voldoende vrijheid het geheim van jullie relatie?

«Vanzelfsprekend missen we elkaar tijdens de week, want hij werkt in Londen, maar ik geniet ook van mijn me-time. We hebben sinds kort een hond: een Franse buldog, Qozmo. (lacht) Op vrijdag ben ík zo blij als een kwispelend hondje, omdat ik mijn partner dan terugzie. Er valt gegarandeerd veel bij te babbelen. We gaan dan bijvoorbeeld een hapje eten en overlopen de week. Voor alle duidelijkheid: ik vind het ook niet erg om wél voortdurend samen te zijn. Zelfs na een vakantie van twee of drie weken heb ik niet het gevoel dat we op elkaars lip leven.»

Hoe ziet het ideale romantische weekend eruit?

«Liefst alle gsm’s op stil. En ik die in de potten roer, want ik vind het fijn om mijn man culinair te verwennen. Sinds ons gezin uitgebreid is met een viervoeter, vind ik het ook fijn om te gaan wandelen in het bos. Of op zondag door Antwerpen te kuieren, als de stad verlaten is. Maar het liefst van allemaal lig ik nog gezellig met ons tweeën in de zetel te niksen. Klink ik nu alsof ik oud geworden ben? Oh, maar we dansen ook veel samen, hoor. Geen dansvloer is veilig voor ons.»

Zoek jij graag spanning en avontuur op?

«Integendeel. Ik hang liever op de sofa dan dat ik ga parachutespringen. Nieuwe dingen? Ik probeer ze niet graag. Voor ‘Jani gaat …’ werd ik echt uit mijn comfortzone gekatapulteerd. Ik ga bijvoorbeeld steevast naar dezelfde vakantiebestemming, en uiteten in dezelfde restaurants. Alles wat nieuw is, haat ik. Zo heb ik thuis een vaste plaats aan tafel: op een andere stoel zitten, klopt niet in mijn hoofd. Gelukkig heeft mijn vriend dat ook.»

Hoe vermijd je dat je in je liefdesleven op de automatische piloot gaat vliegen?

«Dat moet je te allen prijze vermijden. Het is erg moeilijk om binnen een relatie jezelf te blijven. Soms kwets je daarmee je partner, maar alleen zo kan je de persoon zijn op wie je vriend verliefd is. Af en toe voel ik ook dat we ‘samensmelten’, waardoor ik me ongemakkelijk voel. Dan zeg ik: ‘Schat, we moeten eens praten.’»

Het liefst lig ik gezellig met z'n tweeën in de zetel te niksen Jani Kazaltzis

Is liefde een werkwoord?

«Ik hoor mensen dat vaak beweren, maar ís dat wel zo? Ik hoop dat het nooit zover komt, maar vanaf het moment dat ik niet meer van mijn vriend hou, gaan wij onmiddellijk uit elkaar. Ook kan ik me geen andere reden bedenken waarom onze wegen zouden scheiden dan wanneer de verliefdheid opgedroogd is. Mocht liefde voor mij een werkwoord worden, dan hang ik onze relatie aan de haak.»

Hoe gaan jij en je partner om met meningsverschillen?

«Ík heb altijd gelijk. (lachje) Over de handdoek die niet op de juiste plaats hangt of zo maken we zelden ruzie, omdat mijn vriend en ik allebei erg clean zijn. En als het huis er rommelig bij ligt … dan laten we de poetsvrouw een dag extra komen.»

Ben jij allergisch voor ruzie?

«Er vallen amper woorden. Al maak ik ook weleens van mijn oren gewoon omdat ik zin heb om ruzie te maken. Maar omdat we elkaar alleen in het weekend zien, trappen we niet snel in die val.»

Passen jullie slaapgewoonten bij elkaar?

«We zijn slaapcompatibel, ja. In het verleden was mijn lief ’s nachts een kip aan het spit. Maar sinds we een Tempur-matras gekocht hebben, ligt hij nu muisstil ’s nachts. Het materiaal van de matras is ontwikkeld voor astronauten om bewegingen te absorberen. Zo’n matras is een relatiesaver! (knipoogt) Een nacht begint in lepeltjeshouding: ik lig in zijn armen. En na een tijdje draaien we allebei onze rug naar elkaar.»

Kunnen jullie makkelijk over seks praten?

«Tuurlijk. Waarom zou je niet ook over seks babbelen? Soms is het wel met de nodige schroom, maar er komt vroeg of laat wel een moment waarbij euh … de emmer overloopt. Uiteindelijk is het ook máár seks. Toch moet je niet altijd het achterste van je tong laten zien. Want stel dat je partner onzeker wordt? Ik zou het ook niet fijn vinden mocht mijn lief me aan mezelf doen twijfelen. Seks moet tegelijk nog een beetje mysterieus blijven. Per slot van rekening moet je er niet te veel over lullen, maar het gewoon doen.»

Komen jullie libido’s overeen?

«We zijn twee mannen, hè. In de zomer en op vakantie is dat wat feller.»

Stel dat je lief wil deelnemen aan ‘Temptation Island’?

«Samen met mij? Ik en alcohol … dat gaat niet samen. Niet dat ik mijn vriend zou bedriegen, maar ik wil gewoon niet dronken in beeld komen. Ik heb het een keer gedaan met carnaval en dat vond ik beschamend om naar te kijken. Tijdens een draaidag hou ik constant in het achterhoofd dat mijn ma en pa óók naar mijn programma’s kijken.»

Wat zou je het ergste vinden: mocht je vriend je bedriegen met een man of met een vrouw?

«Dat maakt geen verschil. Mijn vriend is zelfs bijna getrouwd geweest met een vrouw … Ik denk dat alles afhangt van de omstandigheden. Was hij dronken of niet? Ik zeg niet dat dat al gebeurd is of moet gebeuren, maar ik zou nooit een relatie die goed zit verbreken voor een slippertje. Wél zou ik profiteren van de situatie en een duur cadeau vragen om het goed te maken. (lacht)»

Mocht liefde voor mij een werkwoord worden, dan hang ik onze relatie aan de haak Jani Kazaltzis

Zou jij een pil slikken die jou hetero maakt?

«Nooit. Je wordt nu eenmaal geboren zoals je bent. Hetero of homo is voor mij hetzelfde.»

Maakt jouw seksuele voorkeur jouw leven kleurrijker, maar wellicht ook moeilijker dan dat van een klassiek heterokoppel?

«Huisje-boompje-beestje of elke dag om halfvier aan de schoolpoort staan zou niks voor mij zijn. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat mijn leven complexer is omdat ik homo ben. Elk huisje heeft zijn kruisje, maar toch denk ik dat je je tijd op aarde zo makkelijk of ingewikkeld maakt als je zelf wil. Is het glas halfvol of halfleeg? Je gedachten zijn de perceptie van de werkelijkheid. Natuurlijk heb ik in mijn puberteit ook weleens gedacht: was ik maar geen homo … Angst is denk ik het grootste probleem van iederéén, ongeacht of je gay bent of niet. Maar met het klimmen der jaren besef ik dat angst niet meer dan een emotie is, die je kan controleren.»

Word jij een beetje biseksueel na enkele glazen alcohol?

«Vroeger ben ik nog met Jessica geweest, ik heb zelfs een tattoo met de letter ‘J’. Maar tegenwoordig ben ik honderd procent homo. Ik word niet flirterig als ik gedronken heb, maar maak wel veel plezier. De vrolijkheid moet dan uit mijn lijf. Dat heb ik van mijn moeder, want ik wil dan op tafel dansen. Al is er één verschil: mama doet dat zónder alcohol op. (lacht)»

Ben je graag in controle of vind je een roes een zalig gevoel?

«Ik vind dat iedereen zich nu en dan eens volledig moet laten gaan. Mensen die altijd en overal met hun beide voeten op de grond blijven … ik snap dat niet. Volgens mij is dat zelfs gevaarlijk en zijn controlefreaks tikkende tijdbommen. Als er iets te vieren valt, bijvoorbeeld de laatste draaidag van een programma, is het fijn om alle remmen los te gooien. Omringd door mensen die ik graag heb, kan ik me volledig smijten. Als dan Madonna door de boxen knalt, gaat het dak eraf!»

Heb je meegedaan met Tournée Minérale? Of is het leven te kort om water te drinken?

«Ik heb in februari wél alcohol gedronken, maar ik drink sowieso al vaak water. Het gebeurt vanzelf dat ik enkele weken na elkaar geen druppel aanraak. Thuis drink ik nooit alcohol, maar als ik dan toch wegga, drink ik weleens een Perrier met wodka.»

Wanneer was de laatste keer dat je dronken was?

«Dat weet ik niet meer. Zelfs met Nieuwjaar was ik niet boven mijn theewater. Wellicht was dat afgelopen zomer, in Griekenland. Je hebt mensen die van veel drinken moe of agressief worden, maar ik word alleen maar leuker. Het hier en nu kan dan niet lang genoeg duren, want na alcohol wil ik niet dat de avond uitdooft.»

Altijd met beide voeten op de grond blijven. Ik vind dat gevaarlijk Jani Kazaltzis

Loop jij hand in hand over straat met je vriend?

«Af en toe wel, ja. Gaybashing vult weleens de krantenkolommen, maar ik heb niet het idee dat de tolerantie tegenover holebi’s afgenomen is. Elke keer als iemand voor zijn geaardheid verbaal of fysiek aangevallen wordt, is er een te veel. Toch heb ik niet het gevoel dat ik anno 2018 meer op mijn tellen zou moeten passen als ik met een jongen hand in hand over straat loop. Dat betekent niet dat we er qua acceptatie al zijn. Niemand heeft het recht om over zijn of haar buurman te oordelen, laat staan hem of haar te veroordelen. Door sociale media lijkt het wel of iedereen iedereen kan terechtwijzen, maar dat zou niet mogen. Jongeren denken dat ze anderen kunnen bekritiseren, maar dat is verkeerd. Laat iedereen toch in zijn of haar eigen waarde. Ook wanneer iemand me niet expliciet vraagt naar wat ik van hun kleren vind, heb ik niet het recht om me daarover uit te laten. Dan moet ik gewoon mijn bakkes houden over wat ik vind van iemands look.»

Er wordt vanaf 10 april ook een nieuw seizoen van ‘Shopping Queens’ gelost op VIJF. Zou je leven minder decoratief, maar wel goedkoper zijn mocht mode geen passie zijn?

«Even de puntjes op de i: ik vind mooie kleren leuk, maar het is geen obsessie. Ik wil in mijn programma’s mensen boven zichzelf doen uitstijgen. De kleren zijn een middel, geen doel. Ik vind het leuk om technisch naar een lichaam te kijken en de natuur een handje te helpen door de juiste keuzes te maken.»

Ervaar je veel druk om er als stylist steevast goed uit te zien? Is dat zoals de relatie van een relatietherapeut die willens nillens moet slagen?

«Je moet natuurlijk wel geloven wat je zegt. Practise what you preach. Ik zou het raar vinden mocht ik me als stylist volledig laten gaan en in Crocs en jogging door het leven gaan. Ik zou het ook niet wíllen.»

Als stylist kan jij het wellicht niet maken om de vuilzak buiten te zetten op pantoffels en in kamerjas?

«Ik héb dat niet eens! Niet dat ik naakt het afval buitenzet, want ik heb wel een mooie pyjama. En trouwens, ik zet die doorgaans de avond ervoor buiten, in mijn gewone outfit.»

Met ouder worden leer je beter in de spiegel te kijken Jani Kazaltzis

Is er goed willen uitzien een fulltimejob?

«Slaap doet veel. En als je door een drukke agenda te weinig je hoofdkussen ziet, moet je smeren om de vermoeidheid weg te moffelen.»

In welke outfit wil jij begraven worden?

«Ik hoop dat ze mij voor mijn laatste reis nog in een mooi kostuum van Dior hijsen. Een zwart. Ik zou niet begraven willen worden in iets uit mijn kleerkast. Ik hoop dat mijn nabestaanden niet gierig zijn en me een laatste pleziertje gunnen. Ik wil volledig in ’t nieuw begraven worden. (lacht)»

Geloof jij in leven na de dood?

«Nee. Als we sterven, gaat het licht definitief uit. Ik ben wel gelovig en wie weet is er een hiernamaals. Maar ik denk dat het belangrijker is om ons bezig te houden met het leven dat we nu hebben, het hier en nu, dan om te hópen dat er na ons pensioen nog een extra hoofdstuk komt. I believe in life before death.»