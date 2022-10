“Ik ergerde me zo aan die man die luid belde.” Gelukspsycholoog geeft lezers advies voor minder pendelstress

Zwanger zijn is soms ook eenzaam, gênant of lastig: deze mama wil dat taboe doorbreken. “Het is lachen én huilen”

Steeds meer vrouwen praten open over hun zwangerschap, in geuren en kleuren, over the good and the bad. Positief, vindt auteur Nele Reymen, die zelf twee zwangerschappen en één zware kraamtijd achter de rug heeft. Ze brengt een speelboek uit dat mama’s minder alleen wil doen voelen. “Want zodra je die positieve zwangerschapstest vasthebt, verandert alles. Je héle leven.”

4 oktober