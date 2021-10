“Ik dacht dat ik ging sterven.” Vaak angstig zoals Anouk Matton? Beroemde psychiater Judson Brewer deelt hoe je je angst(stoornis) de baas blijft

Een kop koffie die het lijf van borstkan­ker­pa­tiën­ten viert: zo ziet dat eruit

1 oktober Vandaag is Wereld Koffiedag en oktober is Internationale Borstkankermaand, een ziekte waar 1 op de 9 Belgische vrouwen en elk jaar 81 mannen mee in aanraking komt. Goed doel ‘Cups of Courage’ wil daarom borstkankerpatiënten op een unieke manier vieren: met koffiekoppen die hun lichamen eren. Met de opbrengsten wordt Belgisch onderzoek naar een vaccin tegen herval gesteund.