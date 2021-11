"Ik ben opnieuw gelukkig in de liefde": Weervrouw Sabine Hagedoren verloor haar man, maar kijkt positief naar het leven

Rani De Coninck is bewust een positivo sinds het verlies van haar zus. “Ik draaide de knop om: vanaf nu ga ik leven voor twee”

Op Joe presenteert ze met zoveel enthousiasme dat zelfs de meest norse radioluisteraar spontaan zal glimlachen. ‘There is always a reason to smile’ is haar mantra. Rani De Coninck (51) – haar voornaam staat gelijk aan ‘lach’, zegt ze zelf – dankt haar overdosis positiviteit aan een tragische gebeurtenis: het veel te vroege overlijden van haar zus. “Tegen wie dan ook hierboven zei ik: ‘Ge hebt een gigantische fout gemaakt. Maak ze goed. Breng haar terug en neem míj.’”

27 november