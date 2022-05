“Ik ben misschien een vrouw, maar ik sta aan de top.” Nieuwe campagne steunt ambitieuze meisjes

Uit nieuw onderzoek van iVOX bij 1.000 Belgen blijkt dat drie op de vijf Belgen vinden dat sommige beroepen beter bij vrouwen dan mannen passen. Zeven op de tien geloven dat vrouwen over andere specifieke professionele vaardigheden beschikken dan mannen. Bij mannen zijn dit onder andere leidinggevende vaardigheden en resultaatgerichtheid, bij vrouwen gaat het over zaken als inlevingsvermogen en behulpzaamheid.

Dat resoneert ook in de beroepen die we het meest associëren met vrouwen of mannen. Zo beschouwt de gemiddelde Belg banen als huishoudhulp, verpleegkundige en interieur- en modeontwerper als jobs voor vrouwen. De politie, ruimtevaart en IT worden meer als mannensectoren beschouwd.

Van kinds af aan

Uit het onderzoek blijkt verder dat een op de drie Belgen denkt dat vrouwen professioneel minder ambitieus zijn dan mannen. Nonsens, zeggen tennisspeelster Yanina Wickmayer en pilote Zara Rutherford. Zij willen die vooroordelen veranderen. “Toen ik een klein meisje van negen jaar was, heb ik mijn droom kunnen waarmaken. Vandaag sta ik aan de top van de tenniswereld. Sommige vrouwen en meisjes zijn misschien emotioneler en zorgzaam van nature, maar vergeet niet dat ook wij ambities hebben. Laat je door de genderstereotypen in onze maatschappij niet tegenhouden om je dromen waar te maken en in jezelf te geloven”, zegt Wickmayer.

Genderverschillen op vlak van beroepskeuze starten al van kinds af aan, en zitten mogelijks in de opvoeding geworteld. Ouders hebben voor hun dochters nog steeds een andere job in gedachten dan voor hun zonen. In de top drie voor jongens staat wetenschap (24 procent), ICT (22 procent) of sport (12 procent). Voor meisjes staat genees- of verpleegkunde op kop (43 procent) gevolgd door onderwijs (27 procent) en dierenzorg (10 procent).

Genderkloof verkleinen

Wickmayer en Rutherford steunen samen met andere Belgische vrouwelijke rolmodellen de nieuwe campagne van LEGO, ‘Get ready for Girls’. “Met deze campagne willen we samen ruimte en kansen creëren voor meisjes en willen we elk meisje de creatieve vrijheid en het vertrouwen geven om haar eigen wereld vorm te geven”, vertelt Erlijn Heuten, brand manager bij LEGO.

Rutherfords grootste ambitie is om de genderkloof te verkleinen. “Ik wil meisjes en vrouwen aanmoedigen om piloot te worden of STEM-richtingen te studeren. Met mijn solovlucht heb ik laten zien dat vrouwen moedig en ambitieus kunnen zijn en hun dromen waar kunnen maken”, besluit ze.

