“Ik ben echt niet voorbereid op een onveilige situatie.” En toch gaan Lotte (21) en Marie (25) alleen op reis

Deze lgbtq’ers voelden zich geviseerd op vakantie. “De afkeurende blikken brandden op onze rug”

Voor de LGBTQIA+gemeenschap is zorgeloos reizen nog altijd geen evidentie, blijkt uit nieuw onderzoek van booking.com. Er zijn landen waar hand in hand lopen verboden is of waar de doodstraf staat op jezelf zijn. Salomé (24) en partner Lola (22) ondervonden het in een stad in Portugal. “We gaven amper vier kussen in het openbaar.” Ook Dieter (38) getuigt en raadt als reisagent enkele bestemmingen aan die wél LGBTQIA+-friendly zijn.