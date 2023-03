“Ik bedoel er niets mee. Maar ik vind je heel knap, collega.” 10 do’s en don’ts om een compliment te geven

Kán je vrienden zijn met je ex, zoals Tom Boonen en Lore? Expert: “Je kan elkaar zo zachtjes laten vallen”

“We komen nog altijd keigoed overeen”, zegt Tom Boonen over zijn stukgelopen relatie met Lore. Toch is het een uitdaging: bevriend blijven met je ex, zeker als je kinderen deelt. Relatietherapeute Sarah Van Pelt licht toe wat de grootste valkuilen zijn en welke 5 vragen je jezelf best éérst stelt. “Er zal altijd wel iemand wat meer contact willen, of de relatie nog niet helemaal losgelaten hebben.”