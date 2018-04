IJslandse Dagny Ros lanceert pop-uprestaurant Liesbeth De Corte

24 april 2018

12u26 1 Nina Dat Dagny Ros lekker kan koken, weten we al van haar kookboeken. Maar binnenkort kan je ook van haar gerechtjes proeven. De vrolijke, IJslandse blondine opent van donderdag 3 mei tot en met zondag 6 mei een pop-uprestaurant.

Op het menu staat smörrebröd, een traditioneel Scandinavisch gerecht. Doorgaans bestaat dit culinair hoogstandje uit een sneetje roggebrood en gerookte vis met enkele groentjes als versiering, maar Dagny zal verschillende variaties voorzien. Volgens de tv-kok herself is het heerlijk in combinatie met een biertje, een frisse wijn, een cocktail of enkele schnaps.

De place to be? Racine PAKT, het dakterras boven de alombekende koffiebar Caffènation. In het weekend kan je er ook brunchen, maar dan moet je best een plekje reserveren. Meer info vind je op de Facebookpagina van Pop-Up Nordic Smörrebröd: Sexy & Delicious.

