“Iederéén zal weten dat ik kleur uit een potje gebruikte.” Beautyredactrice test zelfbruiners van 3 tot 60 euro

“Alcohol zorgde voor conflicten." Actrice Cathérine Kools stopte met drinken, veel Belgen doen hetzelfde

Alcohol is alomtegenwoordig: we drinken een glas als we iets vieren en klinken net zo goed bij tegenslagen. Toch kiest een groeiend aantal mensen voor een nuchter leven, nu steeds meer bekende koppen het voorbeeld geven — van Brad Pitt tot voormalig ‘Familie’-actrice Cathérine Kools. Zij vertelt welk effect dat op haar leven had, en deelt 3 gouden tips om te stoppen of minderen. “Toen ik dronk, deed ik veel dingen die niet klopten. Niet iedereen waar je het gezellig mee hebt op café hoeft jouw vriend te worden.”

22 juni