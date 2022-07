Iedereen wil tegenwoordig bolle billen. 2 personal trainers geven hun beste tips. “Anders kan je kwaaltjes krijgen”

Margaux (21) toont haar beachbody: “Mijn haar vind ik een van mijn grootste troeven”

Tijdens de zomer kom je weleens een stappenplan tegen voor de perfecte bikinibody. Stap één: doe zwemkleding aan. Stap twee: je hebt een bikinibody. That’s it. Om die boodschap in de verf te zetten, poseert Margaux (28) in badkleding. In tegenstelling tot veel van haar leeftijdsgenoten, voelt ze zich superzelfzeker over haar uiterlijk. Ze vertelt hoe ze geleerd heeft haar lichaam te omarmen. “Mijn benen, buik, borsten en poep: ik zie alles graag.”

22 juli