Iconische mode-ontwerpster Mary Quant is overleden. “Ze was de ‘bedenker’ van de minirok”

De Britse Mary Quant is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat maakt haar familie bekend. “Zij was één van de meest iconische modeontwerpers uit de jaren zestig. Dankzij haar werd de minirok populair”, vertelt moderedacteur David Devriendt, die haar verrassende carrière overloopt.

De swinging sixties waren wellicht niet hetzelfde geweest zonder Mary Quant. Zij was dé designer die ervoor zorgde dat mensen zich kleurrijk en vrij begonnen te kleden, met een dikke laag fun. “Ze bracht een shift teweeg in de modewereld”, zegt onze moderedacteur David Devriendt.

“Voordien was fashion erg uptight, strak en klassiek. De vrouwelijke ‘New Look’ van Dior was bijvoorbeeld nog populair. Dat vertaalde zich in vrouwen die hoge hakken droegen en korsetten voor een wespentaille.” Mary Quant bracht daar verandering in, meent Devriendt. “Zij ontwierp simpele, rechte jurken waarin het lichaam vrij kon bewegen. Ze was ook de eerste die de typische overgooiers voor volwassen vrouwen maakte - voordien werd het alleen maar gedragen door kindjes.”

Quote Ze maakte altijd jurken met een zoom boven de knie. Hoe langer ze bezig was, hoe korter de zoom werd. David Devriendt

“Het klinkt oneerbiedig, maar het leek alsof ze kleding bedacht voor een glamoureuze versie van Pipi Langkous. (lachje) Het kinderlijke aspect en de bewegingsvrijheid waren superbelangrijk voor Quant. Daarom maakte ze altijd jurken met een zoom boven de knie. Hoe langer ze bezig was, hoe korter de zoom werd. Uiteindelijk creëerde ze op die manier de minirok.”

Volledig scherm De felle kleuren en logo's in de vorm van een madeliefje waren erg kenmerkend voor de kledingcollecties van Mary Quant. © AP

“Er wordt vaak gezegd dat Quant de bedenker is van de minirok, maar dat klopt niet helemaal”, aldus Devriendt. De Franse ontwerper André Courrèges claimde namelijk ook dat hij de eerste was. De twee ontwikkelden het idee rond hetzelfde moment en er is nooit uitsluitsel gekomen over wie zich nu echt de uitvinder van het kledingstuk mag noemen. “Maar een ding is zeker: Quant maakte de mini-rok ontzettend populair. En later deed ze hetzelfde voor de hotpants.”

Zowel de Beatles als Audrey Hepburn kwamen bij haar shoppen

Nochtans werd mode haar niet met de paplepel meegegeven. Haar ouders vonden een mode-opleiding maar niets en hadden liever dat hun dochter leerkracht werd. Dus sloten ze een compromis: Quant ging illustratie studeren aan de kunstschool Goldsmiths College.

Daar ontmoette ze haar echtgenoot, de nogal excentrieke Alexander Plunket Greene. Na hun studies opende het koppel samen met een vriend een boetiek, Bazaar, op de King’s Road in Londen. In het begin hield Quant zich bezig met het inkopen van kleding. “Onze winkel was gevuld met outfits die mijn bohemien vrienden en ikzelf droegen. Het was een bouillabaisse van kleren en accessoires”, zei de Britse zelf in haar autobiografie ‘Quant on Quant’.

Quote Meer dan eens hingen de mannequins onderstebo­ven. Mensen kwamen echt naar de winkelruit kijken, omdat het zo’n spektakel was. David Devriendt

Dat Bazaar destijds een gat in de markt én enorm vernieuwend was, is wel het minste dat je kunt zeggen. Devriendt: “De openingsuren waren afgestemd op werkende vrouwen. De boetiek was bijvoorbeeld open na de kantooruren en op zaterdagavond, wat destijds niet gangbaar was. Binnen weerklonk er ook nog eens luide muziek en kon je gratis drank krijgen, maar het allerbekendste waren de gekke etalages. Meer dan eens hingen de mannequins ondersteboven. Mensen kwamen echt kijken naar de winkelruit omdat het zo’n spektakel was.”

Kortom, Bazaar werd een groot succes. Tussen haar cliënteel zaten dan ook bekende namen als Brigitte Bardot en Audrey Hepburn, maar ook de Beatles en de Rolling Stones. En na verloop van tijd startte Quant met haar eigen collecties, onder de naam ‘Ginger Group’. “Ze begon haar collecties te verkopen aan grootwarenhuizen over de hele wereld, en kwam ook op in Japan, de VS en Australië. Zo’n internationaal succes was vrij uniek toen.”

Volledig scherm Mary Quant. © Photo News

Waarom was Mary Quant populair? “Ze werkte met boerenmeisjes en gaf de vrouw vrijheid”

Waarom Quant destijds zo populair was? Volgens Devriendt zijn er meerdere verklaringen. “Ze vormde een schakel tussen de dure designermode en de goedkopere massa-geproduceerde kleding. Haar snits waren vernieuwend, maar tegelijk technisch sterk. En ja, je moest nog steeds sparen voor haar stuks, maar ze was een pak betaalbaarder dan couturehuizen omdat ze ook de jeugd wilde aanspreken.”

“Ook haar catwalkshows waren een plezier om te zien. Voordien waren modeshows van luxehuizen nogal saai, in een salon. Zij liet haar modellen dansen op jazzmuziek. In élk facet waren de swinging sixties voelbaar. En waar couturehuizen enkel samenwerkten met upper society ladies, gaf Quant de voorkeur aan boerenmeisjes als modellen. Denk maar aan Twiggy, die geen elitaire achtergrond had.”

Volledig scherm Mary Quant in de jaren 70, met haar herkenbare bob. © AP

“Haar opkomst viel samen met een kantelpunt tussen de klassieke jaren 50, de periode na de oorlog en de moderne tijd. Quant kon perfect aanvoelen wat er in die tijd leefde, en dát was haar sterkte. Een bekende quote van haar gaat als volgt: ‘Ik wilde nooit wachten op de vrouwenbevrijding, ik maakte gewoon wat ik zelf in mijn kleerkast wilde’. Ze had lak aan conservatieve normen en wilde dat vrouwen zich vrij voelden.”

“Kortom, ze streefde naar gendergelijkheid en ondersteunde vrouwen in hun zoektocht naar hun plek in de wereld. En ze verwerkte dat in kledingstukken die hen meer bewegingsvrijheid gaven. In plaats van boobie traps maakte ze simpele beha’s, ze commercialiseerde leggings, verkocht simpele knitwear, ... Wat de Beatles deden voor muziek, deed Mary Quant voor de mode. Zij wás de belichaming van de sixties.”

